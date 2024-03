Gaza : une frappe israélienne sur un hôpital fait 4 morts et 17 blessés

Selon le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, une frappe israélienne a eu lieu dimanche sur un hôpital à Gaza. Le bilan provisoire est de 4 morts et 17 blessés.

Une frappe israélienne sur l'hôpital Al-Aqsa à Gaza, a fait 4 morts et 17 blessés, affirme dimanche Tedros Adhanom, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur X, où l'armée israélienne dit avoir visé «un centre de commandement du jihad islamique».

«Une équipe de l'OMS était en mission humanitaire à l'hôpital Al-Aqsa à Gaza lorsqu'un campement à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital a été touché aujourd'hui par une frappe aérienne israélienne. Quatre personnes ont été tuées et 17 blessées», écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus, précisant que le personnel de son organisation était sain et sauf. Il ne donne pas de détail sur les victimes.

«Nous appelons à la protection des patients, du personnel de santé»

Dans un message sur X, l'armée israélienne affirme qu'un avion de l'armée de l'air «a frappé un centre de commandement opérationnel du Jihad islamique et des terroristes positionnés dans la cour de l'hôpital Al-Aqsa dans la région de Deir al Balah». «Suite à cette frappe précise, le bâtiment de l'hôpital Al-Aqsa n'a pas été endommagé et sa fonction n'a pas été affectée», poursuit le message.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'équipe de l'OMS était à l'hôpital pour évaluer les besoins et collecter les incubateurs à envoyer au nord de Gaza. «Nous appelons à nouveau à la protection des patients, du personnel de santé et des missions humanitaires», écrit encore le directeur général, répétant pour la énième fois que «les attaques en cours et la militarisation des hôpitaux doivent cesser».

«Le droit international humanitaire doit être respecté. Nous exhortons les parties à se conformer aux Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et cessez-le-feu !», a insisté le docteur Adhanom Ghebreyesus.

Depuis le 7 octobre et l'attaque sans précédent du Hamas sur le territoire israélien, Israël a promis d'éliminer le mouvement islamiste et mène des bombardements sans relâche sur le territoire palestinien, qui ont en partie endommagé la structure de santé.