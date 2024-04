Seuls 7 pays dans le monde respirent un air conforme au seuil de sécurité fixé par l’OMS, d’après une étude

L'entreprise IQAir, spécialisée dans la technologie contre les polluants atmosphériques, a dévoilé son rapport annuel détaillant la qualité de l'air dans le monde. Elle estime que sept pays seulement respectent les directives de l'OMS.

Une liste très courte. Chaque année, IQAir, une entreprise dont l'activité tourne autour des technologies liées à la qualité de l'air, publie un rapport annuel sur son état dans le monde. Pour le dernier bilan, publié le 19 mars dernier, le constat est accablant : seuls sept pays disposent d'un indice justifiant d'une bonne qualité de l'air pour la population.

15 countries included in the 2023 World Air Quality report experienced either very unhealthy or hazardous air quality in 2023.





To view the full 2023 World Air Quality Report: click here: https://t.co/hz0IAz5qq9#waqr #airquality #airpollution #iqair @Greenpeace pic.twitter.com/lSl7YaNM2B

