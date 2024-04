Immigration : entrées sur le territoire, titres de séjour délivrés… L’Insee dévoile ses chiffres

D'après un baromètre de l'Insee paru ce jeudi 4 avril, le flux de personnes immigrées arrivées en France en 2022 est en hausse par rapport aux années précédentes. Cette augmentation est particulièrement liée au contexte de la guerre en Ukraine.

Un flux migratoire plus élevé en 2022, qu’avant la crise sanitaire. CNEWS a eu accès ce jeudi au rapport publié par l'Insee concernant le flux migratoire en France.

L'augmentation de l’immigration sur l'année 2022 en France est due pour moitié à la forte hausse des immigrés originaires d’Ukraine et de Russie, alors que la guerre entre les deux nations a déjà fait plus de 3 millions de réfugiés en Europe.

Une hausse de 21% des immigrés en France

En 2022, le nombre de personnes immigrées entrées en France pour au moins un an a augmenté de 21% par rapport aux années 2018-2019. Au total, 331.000 immigrés sont entrés en France cette année-là.

Parmi les personnes immigrées entrées en France en 2022, 134.000 sont originaires d’Europe, 114.000 d’Afrique, 52.000 d’Asie et 30.000 d’Amérique ou d’Océanie.

La guerre en Ukraine à l'origine de la hausse

La hausse de l’immigration est particulièrement marquée pour les personnes originaires d’Ukraine ou de Russie. Ces dernières contribuent à la moitié de la croissance du nombre d’entrées entre 2021 et 2022, et à plus des deux tiers de celle entre 2019 et 2022.

Cette forte hausse s’inscrit dans le contexte de guerre en Ukraine : entre 2021 et 2022, le nombre d’entrées de personnes immigrées originaires d’Ukraine est multiplié par près de 30 et celui de personnes immigrées originaires de Russie par plus de 2, contre 1,3 en moyenne toutes origines confondues.

Près des deux tiers des immigrés d'Ukraine sont des femmes. Ainsi, un peu plus de la moitié (53 %) des immigrés entrés en France en 2022 sont des femmes.

Une immigration jeune et diplômée

Un immigré sur deux a entre 18 et 38 ans. Ceux originaires d’un pays d’Europe du Sud ou d’Afrique hors Maghreb sont particulièrement jeunes : un quart des nouveaux immigrés nés dans ces régions ont moins de 16 ans et la moitié ont moins de 24 ans. En comparaison, la moitié des nouveaux immigrés nés dans les autres pays européens ont plus de 31 ans.

Aussi, un peu plus de la moitié des immigrés d’au moins 25 ans sont diplômés de l’enseignement supérieur au début de l’année 2023 et plus d’un tiers d'entre eux se déclarent en emploi.

Titres de séjour pour les immigrés hors union européenne

Concernant les titres de séjour, 319.000 ont été délivrés en 2022, dont 197.000 pour une durée d’exactement un an et 84.000 pour une durée strictement supérieure à un an.

Les chiffres sur l’immigration et ceux attribués aux titres de séjour sont bien distincts. Une part significative des immigrés n’obtient pas leur titre de séjour dès l’année de leur arrivée sur le territoire.

De plus, une personne née étrangère à l’étranger ayant acquis par la suite la nationalité française est considérée comme une personne immigrée d’après le Haut Conseil à l’Intégration et est comptabilisée comme telle par l’Insee, sans pour autant être comptée parmi les immigrés titulaires d'un titre de séjour.