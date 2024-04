États-Unis : un adolescent de 16 ans inculpé après avoir violemment poussé de plusieurs marches une fidèle pour lui voler son sac (vidéo)

Un adolescent de 16 ans a été arrêté ce jeudi 11 avril après avoir sérieusement blessé une femme de 68 ans dimanche dernier en la poussant dans les escaliers de l'Église orthodoxe grecque St. Demetrios à Briarwood (Etats-Unis), avant de lui dérober son sac à main.

La victime du larcin a failli perdre la vie dans sa chute. Un mineur de 16 ans a été interpellé jeudi après avoir volé avec violence le sac à main d’une croyante âgée de 68 ans devant l'Église orthodoxe grecque St. Demetrios à Briarwood (Etats-Unis).

Sur les images relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir ce dernier pousser avec force la victime, Irene Tahliambouris, alors qu’elle montait les escaliers de la paroisse. Cette dernière a sauté plusieurs marches dans sa chute avant de percuter le sol violemment avec sa tête. Une fois la sexagénaire inconsciente, il en a profité pour lui dérober de l'argent liquide, un téléphone portable et une carte de crédit.

NEW: Thug pushes 68-year-old woman down the stairs in front of a church and then steals her purse and car in Queens.





There is a special place in h*ll for this thug.





The incident happened at St. Demetrios Greek Orthodox Church on 152nd Street.





The woman was rushed to the… pic.twitter.com/2lzcjgnIRd — Collin Rugg (@CollinRugg) April 9, 2024

L’adolescent a été inculpé ce jeudi de plusieurs chefs d'accusation, dont ceux de vol et d'agression, pour cette attaque, selon le New York Post. Cette même source a précisé que la victime, Irene Tahliambouris, se trouvaiit toujours à l’heure actuelle dans un état critique.

«Nous en avons assez de voir des criminels s'en tirer à bon compte»

Daniel Coffaro Hill, un homme se présentant comme un membre de la famille de la victime, a publié sur X un long texte afin de donner des nouvelles d’Irene Tahliambouris.

Statement from the Family:





Over the weekend, our family was shaken by a brutal and senseless attack on our beloved mother, grandmother, and theia Irene. As she was heading to worship at St. Demetrios Greek Orthodox Church, a man violently punched her, causing her to fall… — Daniel Coffaro Hill (@DanielHillNYC) April 11, 2024

«Au cours du week-end, notre famille a été secouée par une attaque brutale et insensée contre notre mère, grand-mère et theia Irène bien-aimées. Alors qu'elle se rendait au culte à l'Église orthodoxe grecque Saint-Démétrios, un homme l'a violemment frappée, la faisant tomber à la renverse dans les escaliers de l'église. Elle a subi une fracture du crâne et un œil au beurre noir et est actuellement à l'hôpital, se battant pour sa vie. Son état est stable et elle montre des signes de reconnaissance, ce qui nous donne de l'espoir», a tweeté ce dernier.

Il en a profité pour pointer du doigt le manque de dureté sur le plan judiciaire de la politique de lutte contre la délinquance et les agressions aux Etats-Unis.

«Les criminels se sentent à l'aise de faire des choses à des personnes sans défense parce que les lois de notre État ne les tiennent pas responsables. Le taux de récidive des délits criminels est élevé, mais l'État refuse de modifier les lois pour les emprisonner ou les inculper avec toute la rigueur de la loi (…) Albany et New York refusent d'apporter les changements nécessaires à la loi pour garantir que ces criminels répondent de leurs actes», a conclu Daniel Coffaro Hill sur X.