Etats-Unis : les jumeaux siamois les plus âgés du monde meurent à 62 ans en Pennsylvanie

Lori et George Schappell, les deux jumeaux siamois les plus vieux du monde, ont perdu la vie à l’âge de 62 ans le dimanche 7 avril à l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie (Etats-Unis).

Les plus anciens jumeaux siamois du monde se sont éteints. Lori et George Schappell ont péri à l’âge de 62 ans dans une chambre de l’hôpital de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie (Etats-Unis) le dimanche 7 avril. La cause du décès n’a pas été révélé par les autorités médicales en charge des jumeaux.

Guinness World Records are saddened to learn of the passing of Lori and George Schappell, the world's oldest conjoined twins.





George enjoyed a successful career as a country singer, whilst Lori was a trophy-winning ten-pin bowler.





Read more about their lives below — Guinness World Records (@GWR) April 12, 2024

Le Guinness World Records a rendu hommage à ces deux personnes détenant le record mondial de longévité pour des jumeaux siamois.

Un partage de 30 % de leur cerveau

Unis au niveau du crâne dès leur naissance, les jumeaux Schappell partageaient 30 % de leur cerveau et des vaisseaux sanguins essentiels. George était atteint de spina-bifida et utilisait un appareil de mobilité. Lori poussait et dirigeait le tabouret à roulettes de George afin qu'ils puissent tous deux se déplacer.

Lori and George Schappell, the world's oldest conjoined twins, has died, aged 62. pic.twitter.com/bWwWIviGGF — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 12, 2024

Lori et George ont tous les deux été diplômé de l’institut technique Hiram G.Andrews Center, avant de travailler conjointement à l'hôpital de Reading pendant plusieurs années. George s'était produit en tant que chanteur de musique country, voyageant dans des pays comme l'Allemagne et le Japon. Lori, quant à elle, était une joueuse de bowling réputée.

Un changement de sexe opéré par George en 2007

En changeant de sexe en 2007, George a permis à la fratrie de faire leur entrée dans le Guinness World Records en devenant les premiers jumeaux conjoints de même sexe à s'identifier comme étant de sexe différent.

Lors d’un entretien accordé au Sun en 2011 sur son coming-out, il avait promis de «continuer à vivre pleinement sa vie». «Je sais depuis mon plus jeune âge que j'aurais dû être un garçon. C'était très dur, mais je vieillissais et je ne voulais tout simplement pas vivre dans le mensonge. Je savais que je devais vivre ma vie comme je l'entendais», a conclu ce dernier.

L’idée d’une séparation écartée par les jumeaux siamois

Placés après une décision de justice dans une institution pour personnes souffrant de déficiences intellectuelles jusqu’à l’âge de 24 ans, les jumeaux ont toujours rejeté l’idée d’une séparation.

«Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas nous lever et nous éloigner l'un de l'autre que nous ne pouvons pas nous isoler des autres ou de nous-mêmes», a affirmé Lori dans un documentaire de 1997.

Depuis l’âge de 24 ans, les deux frères et sœurs avaient vécu ensemble, le plus souvent dans un appartement comprenant deux chambres. Chaque membre de la fratrie avait sa propre chambre, où il dormait alternativement chaque nuit. Les Schappell ont déclaré qu'en dépit du fait qu'ils étaient conjoints, ils étaient en mesure d'avoir une certaine intimité dans l'appartement qu'ils partageaient.