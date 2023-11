Une femme de 70 ans donne naissance à des jumeaux en Ouganda

En Ouganda, une femme de 70 ans a mis au monde des jumeaux. «Un exploit extraordinaire», a déclaré ce jeudi le médecin qui l’a assisté durant l’accouchement et la grossesse.

Une naissance extraordinaire. Une Ougandaise de 70 ans a donné naissance à des jumeaux. «C'est un exploit extraordinaire que de donner naissance à des jumeaux» pour une mère de cet âge, a déclaré le docteur Edward Tamale Sali, qui a supervisé sa grossesse et son accouchement.

La mère et les bébés sont en bonne santé et sont toujours en observation dans un établissement de la capitale Kampala, a poursuivi Edward Tamale Sali. Safina Namukwaya vit habituellement dans la campagne de Masaka, à environ 120 kilomètres à l'ouest de la capitale.

At 70 years, Safina Namukwaya delivers twins today:@WHIFCug Sets African Record! Celebrating our 20th anniversary, we've achieved the extraordinary – delivering twins to Africa's oldest mother aged 70! This a historic event#Uganda #pregnancy #ivf #fertility pic.twitter.com/gY8K9M91cS

