Près de 2 ans de pluie en 24h : les images impressionnantes du «chaos» qui a frappé Dubaï

Les Emirats arabes unis et d'autres pays du Golfe ont été frappés par d'importantes pluies. Les inondations ont semé le «chaos» à Dubaï et fait plusieurs victimes à Oman.

Peu habitués à ce genre d'intempéries, les Emirats arabes unis ainsi que d'autres pays du Golfe ont été frappés par des pluies diluviennes mardi 16 avril. 18 personnes ont perdu la vie à Oman dans les inondations et l'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a été contraint de détourner certains vols.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent les pistes de l'aéroport complètement inondées et les avions à la peine. Les opérations ont été interrompues pendant vingt-cinq minutes mardi soir, alors que plus de 100 vols étaient attendus. L'arrêt des vols à l'arrivée a été prononcé à 19h26 locales (15h26 GMT) et la «reprise progressive» n'a été annoncée que deux heures plus tard.

En 24h, il est tombé l'équivalent d'un an et demi de pluie sur Dubaï ! L'aéroport de la ville s'est retrouvé sous les eaux ! (via @aviationbrk) pic.twitter.com/mSnK9gUgco — Météo Express (@MeteoExpress) April 16, 2024

D'après Météo Express sur X, l'équivalent d'un an et demi de pluie est tombé sur Dubaï en seulement vingt-quatre heures. D'autres images montrent de nombreuses voitures bloquées sur les routes en raison des fortes précipitations, ou encore l'assombrissement du ciel à l'arrivée de l'impressionnante dépression orageuse qui a frappé la ville.

Des centres commerciaux, des routes, une station de métro et des quartiers résidentiels ont été complètement inondés. De nombreux habitants ont signalé des fuites au niveau des toits, des portes ou des fenêtres et certaines routes se sont même effondrées sous le poids de l'eau.

Severe storm and heavy rain brings flooding to parts of Dubai, including the Dubai Mall. pic.twitter.com/YLDLN6EcMG — Oli London (@OliLondonTV) April 17, 2024

Les écoles des Emirats arabes unis ont été fermées. Le gouvernement de Dubaï a également enjoint les habitants à rester en télétravail.