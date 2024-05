New York : les images de l’intervention de la police pour déloger les étudiants pro-palestiniens du campus de l’université Columbia (vidéo)

La police new-yorkaise est intervenue mardi soir à l'université Columbia, épicentre de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains, afin de déloger les manifestants qui se barricadaient dans un bâtiment depuis la nuit précédente.

Ce mardi soir à New York, c'est en tenue antiémeute, aidés de véhicules d'intervention, que des dizaines de policiers sont entrés sur le campus de l'université de Columbia afin de faire sortir les étudiants pro-palestiniens qui s'étaient barricadés dans un bâtiment.

Columbia university, Michael M. Santiago / AFP

Depuis la nuit précédente, ces militants, présents en nombre, s'étaient enfermés dans le bâtiment Hamilton Hall, renommé «Hind's Hall».

une opération de grande ampleur

Des agents casqués, grimpant sur des échelles, sont ainsi intervenus via les fenêtres du bâtiment occupé. L'ensemble des manifestants pro-palestiniens ont été évacués du campus, selon les autorités.

NYPD is carrying protesters out of Columbia University. Dozens have now been arrested.



pic.twitter.com/7qvnweU3aD

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 1, 2024