Royaume-Uni : un adolescent soupçonné d'avoir blessé deux personnes dans une école a été arrêté

Un adolescent de 17 ans a été arrêté, ce mercredi 1er mai, soupçonné de tentative de meurtre, après qu'un mineur a été agressé et deux adultes légèrement blessées dans un établissement scolaire à Sheffield au nord de l'Angleterre.

Deux adultes présentent des «blessures mineures», provoquées chez l'un d'eux par «un objet tranchant que nous pensons être du verre brisé», a déclaré lors d'une conférence de presse le commissaire-adjoint Dan Thorpe.

Le mineur agressé ne présente «aucune blessure visible», a-t-il ajouté. La police avait précédemment expliqué que ces personnes avaient été soignées sur place, leur état ne nécessitant pas d'hospitalisation. L'école, fermée pour le reste de la journée, rouvrira ce jeudi 2 mai.

«Tous nos élèves et notre personnel sont en sécurité»

L'adolescent arrêté a été placé en garde à vue. «Tous nos élèves et notre personnel sont en sécurité», a déclaré l'école dans un communiqué. Réagissant à l'attaque, la ministre de l'Education Gillian Keegan s'est dite «inquiète».

«Mes pensées vont aux blessés et à toute la communauté scolaire touchée par cette situation effrayante», a-t-elle écrit sur le réseau social X. Ce nouvel incident intervient au lendemain de la mort d'un garçon de 14 ans attaqué par un homme armé d'une épée dans l'est de Londres.

Au Pays de Galle, la semaine dernière, une adolescente de 13 ans a été inculpée pour pour tentatives de meurtre sur une autre élève et deux enseignantes dans un établissement secondaire près de Swansea. Plus de 1.450 élèves de 11 à 18 ans et leurs enseignants avaient été bouclés pendant quatre heures.

Les attaques à l'arme blanche sont en nette augmentation au Royaume-Uni, où la mobilisation s'accroît pour demander au gouvernement d'agir. Selon les chiffres officiels, elles ont progressé de 7% l'an dernier pour s'établir à près de 50.000 en Angleterre et au Pays de Galles.

À Londres, la progression atteint 20% avec 14.577 attaques répertoriées, revenant à leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19. Dix-huit mineurs ont été tués l'an dernier.