Inde : un avion Airbus frappé par une tempête de grêle contraint d'atterrir en urgence

Ce mercredi 1er mai, un avion A320 d’Airbus a été contraint d'atterrir en urgence à l’aéroport de Bhubaneswar, en Inde, après une tempête de grêle ayant provoqué de nombreux impacts, notamment à l’avant du véhicule.

Le pire a été évité. En Inde, le vol UK788, initialement à destination de New-Delhi, a atterri en urgence à l’aéroport de Bhubaneswar, ce mercredi 1er mai : «Le vol avait décollé de Bhubaneswar vers 13h45 et l'avion a demandé de l'aide pour atterrir en priorité après 10 minutes», a précisé le directeur de l'aéroport au journal indien Deccan Chronicle.

Emergency landing at Bhubaneswar Airport (BBI) after hail cracks windshield and damaged the Nose Radome of a Vistara Airbus A320-251N aircraft (VT-TQH) , operating flight UK788 with around 170 passengers on board to Delhi (DEL).





