«Allah Akbar»: un candidat écologiste britannique célèbre sa victoire à Leeds entouré de drapeaux palestiniens et en invoquant Dieu (vidéo)

Le candidat écologiste Mothin Ali, élu au Conseil municipal de Leeds (Royaume-Uni) samedi 4 mai, a marqué les esprits en célébrant sa victoire aux cris de «Allah Akbar» et entouré de drapeaux palestiniens.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et son profil interroge. Candidat du parti vert (Green Party), Mothin Ali, a été élu samedi dernier au Conseil municipal de Leeds (Nord-Ouest de l'Angleterre). Pour célébrer sa victoire, l'homme a scandé «Allah Akbar» («Dieu est grand» en arabe, NDLR) et entouré drapeaux palestiniens.

Green Party candidate Mothin Ali unfurls Palestinian flag and shouts “Allahu Akbar! This is a win for the people of Gaza!” after election to Leeds city council. Another victory for prioritizing green spaces, protecting the environment and sustainable development. pic.twitter.com/ktJBX72zKG

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 5, 2024