Ecosse : une petite fille de 2 ans sauve ses voisins d’un incendie

En Ecosse, une petite fille de deux ans a sauvé ses voisins d’un incendie, en prévenant sa maman, qui cuisinait, devenant une véritable héroïne aux yeux de tous.

«Je suis super fière d’elle». Tels ont été les premiers mots de la maman de la petite Alloweigh Frame, dans les colonnes de Skynews ce jeudi. La jeune fille de 2 ans a sauvé ses voisins d’un incendie.

Alors que sa mère cuisinait, elle a aperçu des flammes sortir des fenêtres de la maison voisine, située dans la ville de Lanark, en Ecosse. «Maman, maman feu, chaud, feu, brûlant», a répété plusieurs fois Alloweigh à sa maman.

«Elle a attrapé la poche de mon jean et m'a traînée à travers la maison. J'ai regardé par la fenêtre et il y avait de la fumée», a-t-elle expliqué, pensant d’abord que sa fille avait vu un incendie à la télévision.

Après deux heures, les secours sont parvenus à venir à bout des flammes. Deux personnes ont été évacuées de la maison. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

La réaction de la jeune fille a ainsi permis de sauver la vie de ses voisins. Les membres du Scottish Fire and Rescue Service, les pompiers écossais, ont souligné le courage d’Alloweigh.

An honour to meet young Alloweigh Frame (age 2), mum Isla, sister Mille and family at Lanark FS



Alloweigh alerted the Fire Service to a fire at her neighbours house by showing her mummy the fire from the window and asking her to “phone the fire engine”, what an absolute star pic.twitter.com/yOxorZsXYs

— SFRS Family Support Trust (@sfrs_fst) May 8, 2024