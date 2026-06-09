Coupe du monde 2026 : un arbitre africain recalé à son arrivée aux Etats-Unis et privé de compétition

Retenu pour la Coupe du monde 2026, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan a été recalé par les autorités américaines à son arrivée aux Etats-Unis et n'officiera pas pendant la compétition.

Il n’a pu pénétrer sur le sol américain. Retenu pour la Coupe du monde 2026, Omar Abdulkadir Aartan (34 ans) a été recalé par les services de l’immigration à son arrivée aux Etats-Unis et n'officiera pas lors de cette 23e édition. «La Fifa confirme que l'arbitre Omar Abdulkadir Aartan ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du monde 2026, après s'être vu refuser l'entrée aux Etats-Unis», a indiqué l'instance internationale.

Concentré sur les prochains défis de carrière

«La Fifa n'intervient pas dans les procédures d'immigration du pays hôte, y compris dans l'octroi des visas, et a été informée par les autorités que le statut de M. Artan ne serait pas modifié pour le moment», a-t-elle ajouté.

Si les raisons de cette décision demeurent inconnues, la police aux frontières américaines a expliqué que «le 6 juin, un ressortissant somalien est arrivé à l'aéroport de Miami en provenance de l'aéroport international d'Istanbul (...). Au cours des formalités, le voyageur a été soumis à une inspection supplémentaire, une étape de routine».

«A l'issue de l'inspection, le voyageur, un arbitre de la Coupe du monde, a été jugé inadmissible en raison de problèmes liés à la vérification de ses antécédents et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire», a ajouté l'agence dépendant de la Sécurité intérieure des Etats-Unis.

Malgré cette décision, Omar Abdulkadir Aartan se trouve «dans un état d'esprit positif» avec la volonté de se concentrer sur «les prochains défis» de sa carrière.

L’arbitre somalien disposait pourtant d’un visa en règle, a assuré Ciise Aden Abshir, haut conseiller auprès du ministère somalien de la Jeunesse et des Sports, à l’AFP.

Désigné meilleur arbitre africain par la CAF en 2025, Omar Abdulkadir Artan «compte parmi les arbitres les plus respectés d’Afrique» et lui «refuser l’entrée aux États-Unis et l’empêcher d’officier (…) porte préjudice non seulement à sa personne, mais sape également l’engagement du football en faveur de l’équité, du mérite et de l’esprit du fair-play», a également déploré Ciise Aden Abshir, qui a appelé la communauté du football à «le soutenir en cette période difficile».

Titulaire du statut Fifa depuis 2018, Omar Abdulkadir Aartan faisait partie des 52 arbitres sélectionnés pour ce Mondial et devait être le premier arbitre somalien à officier lors d’une phase finale de Coupe du monde. Mais il semble avoir fait les frais de la dégradation des relations entre la Somalie et les Etats-Unis ces derniers mois.

La Somalie est l’un des nombreux pays dont les citoyens sont frappés d’une interdiction de voyage aux Etats-Unis par l’administration de Donald Trump. Fin novembre, le président américain l’avait qualifiée de «pays pourri» et fait part de son intention de mettre fin au statut spécial protégeant les ressortissants somaliens de l’expulsion.