Amputé des quatre membres, un député britannique ovationné à son retour au Parlement

Craig Mackinlay a été hospitalisé en urgence en septembre dernier après avoir subi une septicémie. Amputé des quatre membres, le député conservateur a fait son retour ce mercredi à Westminster, sous les ovations.

Il se présente comme le premier «député bionique». Un élu britannique a été ovationné pour son retour au Parlement mercredi 22 mai, huit mois après un choc septique qui a entraîné l’amputation de ses deux jambes et ses deux bras.

The amazing moment Craig Mackinlay receives a standing ovation as he returns to the House of Commons after his fight with sepsis





Sir Keir Starmer shakes his hand as he sits down pic.twitter.com/o8vxHzjoM1

