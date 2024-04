Géorgie : un député violemment frappé par un collègue en pleine session parlementaire (vidéo)

Les débats au Parlement géorgien ont dégénéré ce lundi 15 avril. Une bagarre a éclaté entre les députés, divisés concernant un projet de loi controversé.

Les députés géorgiens en sont venus aux mains ce lundi 15 avril, au Parlement. Ils débattaient alors de la réintroduction d'un projet de loi controversé sur les «agents de l'étranger». Ce texte, jugé liberticide par ses détracteurs, avait déjà donné lieu à des manifestations d'ampleur l'année dernière.

La première mouture de ce projet de loi, porté par le Rêve géorgien, le parti au pouvoir, avait été abandonné après ces protestations qui avaient rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Tbilissi en mars 2023. Tous dénonçaient déjà à l'époque un texte inspiré de la législation russe et visant les détracteurs du pouvoir.

Ce lundi, les débats au Parlement ont montré que le sujet est toujours aussi sensible. D'après les images de la session parlementaire partagées sur les réseaux sociaux, un député de l'opposition a asséné un coup de poing à l'un des co-rédacteurs du projet de loi, également législateur du parti au pouvoir. La situation a dégénéré en bagarre généralisée au sein même de l'hémicycle.

MP Aleko Elisashvili punched Mamuka Mdinaradze during a discussion on the #RussianLaw at a session of the legal issues committee in the @Geoparliament, calling him a Russian and using swear words. #NoToRussianLaw pic.twitter.com/jDlAdiBOlv

— ბათუმელები • Batumelebi.ge (@Batumelebi_ge) April 15, 2024