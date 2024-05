Quels sont les pays qui reconnaissent un État palestinien ?

La Norvège, l’Irlande et l’Espagne ont annoncé ce mercredi 22 mai leur ambition de reconnaître dans les prochains jours un État palestinien. 146 pays sur les 193 États membres de l'ONU reconnaissent désormais la Palestine comme un État.

Une tendance favorable à une solution à deux États. Les Premiers ministres norvégien (Jonas Gahr Støre), espagnol (Pedro Sánchez) et irlandais (Simon Harris) ont annoncé ce mercredi leur volonté de reconnaître un État palestinien. Jonas Gahr Støre et Pedro Sánchez ont même fixé la date du mardi 28 mai pour officialiser cette nouvelle.

En mars dernier, les dirigeants slovène et maltais avaient signé à Bruxelles un communiqué commun avec Madrid et Dublin dans lequel les quatre pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un État palestinien. Le gouvernement slovène a même adopté le 9 mai dernier un décret pour la reconnaissance d'un tel Etat, avec pour but de l’envoyer au parlement pour approbation d'ici au 13 juin.

D'après le décompte de l'Autorité palestinienne, cette triple annonce porte ainsi à 146 pays, sur les 193 nations membres de l'ONU, ceux qui reconnaissent un État palestinien.

Une première vague de reconnaissances en 1988

En 1988, la proclamation unilatérale de l’indépendance de la Palestine par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a conduit 82 États, en majorité en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et dans l’ancien bloc soviétique, à reconnaître officiellement un État palestinien.

La grande majorité des pays d’Amérique du Sud ont fait de même entre 2004 et 2011 alors que sept autres pays, dont une moitié en Europe du Nord, ont franchi ce pas cette année. A noter qu’aucun pays occidental du G20 n’a pris cette décision jusqu’à présent.

«Pas un tabou» selon le chef de la diplomatie française

De nombreux pays, comme la France, entretiennent des relations diplomatiques avec l’Autorité palestinienne, bien qu’elle n’ait pas fait le choix de reconnaître la Palestine comme un État.

Le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné a indiqué ce mercredi que la reconnaissance d'un Etat de Palestine «n'est pas un tabou pour la France» mais que les conditions ne sont pas réunies «à ce jour pour que cette décision ait un impact réel» sur le processus visant la solution à deux États.

«Cette décision doit être utile, c'est-à-dire permettre une avancée décisive sur le plan politique. Dans cette perspective, elle doit intervenir au bon moment pour qu'il y ait un avant et un après», a souligné Stéphane Séjourné dans une déclaration écrite.