Voici 10 ascenseurs parmi les plus impressionnants du monde

Quand les prouesses technologiques deviennent des merveilles visuelles. S'envoler au coeur de la forêt, prendre de la hauteur en pleine ville ou réaliser des chef d'oeuvre architecturaux... Les ascenseurs peuvent se démarquer de bien des façons. Tour d'horizon de certains des appareils les plus remarquables au monde.

Santa Justa (portugal)

Pas l'un des plus hauts ni l'un des plus complexes, mais certainement l'un des plus beaux. Cet ascenseur situé en plein coeur de la ville de Lisbonne est aussi connu sous le nom de «Elevador do Carmo». Il relie la Baixa pombalina au Bairro Alto.

Connecting Lisbon's Heart: The Santa Justa Lift



Lisbon, Portugal, captivates with its undulating topography, where hills and valleys shape the city's unique character. One of the most iconic elements of Lisbon's urban landscape is the Santa Justa Lift, a marvel of… pic.twitter.com/aDhelBsWIc — Iconic Settings (@IconicSettings) May 17, 2024

la roue de falkirk (ecosse)

Situé en Ecosse, ce prototype reste à ce jour unique en son genre. Grâce à un ascenseur à roue, il permet à deux canaux d'être reliés. Les bateaux peuvent donc l'emprunter et voguer d'une eau à l'autre, malgré la différence de niveau.

Voici la roue de Falkirk, le seul ascenseur rotatif de ce type au monde. Avec une combinaison d'ingénierie et d'art unique, elle permet de soulever/descendre les bateaux et les repositionner dans un canal. pic.twitter.com/RVegSCv9r5 — Bouteflikov™ (@Bouteflikov) July 15, 2022

Le Louvre (france)

L'ascenseur du Louvre est une merveille de technologie. Grâce à ce système plus silencieux, nécessitant moins d'espace et moins brusque dans les montées et descentes, les visiteurs peuvent surplomber le hall principal du musée le plus visité au monde.

Gateway arch (etats-unis)

Avec 192 mètres de haut, Gateway Arch est la plus grande arche du monde. Pour se rendre à son centre d'observation, garantissant une vue imprenable sur Saint-Louis, on peut prendre un ascenseur spécial en forme d'oeuf.

After $380 million in renovations, the famous St. Louis Gateway Arch is even more welcoming to visitors with an event space, bike trails and a new museum https://t.co/dQZjBzCzcg pic.twitter.com/x5b1Bfj9Of — CNN (@CNN) July 2, 2018

La Thyssenkrupp Test Tower (Allemagne)

En voilà une construction surprenante. En pleine Forêt Noire, la Thyssenkrupp Test Tower (246 mètres) domine une nature à perte de vue pour effectuer... des tests d'ascenseurs, justement. C'est donc ici que la majorité des ascenseurs dont il est question dans le classement ont été testés en amont.

CN Tower (Canada)

S'envoler en pleine skyline nord-américaine, voici ce que propose les ascenseurs de la CN Tower de Toronto (Canada). Grâce à leur face extérieure, vous pourrez apprécier une montée progressive au milieu des gratte-ciels canadiens.

Taipei 501 (taiwan)

Voici l'ascenseur le plus rapide au monde. Pour atteindre les derniers étages de la plus haute tour de Taiwan, vous serez lancé à quelques 60 km/h. En trente sept secondes chrono, vous pourrez découvrir la vue splendide du plus haut point de vue de Taipei.

tour eiffel (france)

Les ascenseurs de la Tour Eiffel sont parmi les plus remarquables au monde. Les ingénieurs de toute la planète continuent de saluer leur réalisation technique. Dès 1889, ces imposants ascenseurs (d'une charge record, à l'époque), ont été mis au service du grand public. «Depuis 1899, ces ascenseurs sont une mécanique sans équivalent dans le monde. Ni un ascenseur au sens traditionnel, ni un système de funiculaire, ni un téléphérique... Ils n'appartiennent à aucune catégorie et ne correspondent à aucune référence en vigueur», peut-on lire sur le site officiel de la Tour Eiffel.

Ascenseur Roux-Combaluzier et Lepape de la Tour Eiffel



1889. Paris pic.twitter.com/4VBgN49Xlx — ³³⁰k Paname Paris (@ParisAMDParis) December 1, 2023

hammetschwand (suisse)

Prendre de la hauteur en pleine nature, voilà ce que permet cet ascenseur exceptionnel situé devant le lac des Quatre-Cantons (non loin de Lucerne). Il s'agit de l'ascenseur extérieur le plus haut d'Europe (152 mètres).

L'ascenseur du Hammetschwand est le plus haut ascenseur extérieur d'Europe !





Haut de 152,8 m, il nous propulse sur la terrasse panoramique du Bürgenstock et nous offre une vue unique au monde sur le lac des Quatre-Cantons.





Seriez-vous prêt à y monter ? pic.twitter.com/Uz75oHfUCG — Ambassade de Suisse en France (@AmbSuisseParis) January 14, 2023

zhangjiajie (chine)

Situé dans l'un des paysages les plus iconiques de Chine, cet ascenseur est à la fois spectaculaire par sa conception et le panorama qu'il propose. Cette vidéo de présentation suffira sans doute à vous convaincre.