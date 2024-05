Jérôme Micheron, directeur produit de Peugeot : «La technologie doit être au service du plaisir et du bien-être»

Présent au salon Vivatech, qui se déroule à Paris du 22 au 25 mai, le constructeur automobile Peugeot a présenté son concept car Inception et le volant Hypersquare. Jérôme Micheron, directeur produit de la marque au lion, a échangé avec CNEWS sur ces nouveautés et l'avenir technologique de la gamme électrique.

Une marque mythique qui prend le virage de l'électrique et des nouvelles technologies. Le constructeur automobile français Peugeot est présent au salon des technologies Vivatech, qui se tient du 22 au 25 mai à Paris.

À cette occasion, le directeur produit de Peugeot, Jérôme Micheron, a échangé avec CNEWS sur deux produits présentés au salon, le concept car Inception et le volant Hypersquare, mais aussi sur les avancées technologiques du constructeur.

Comment expliquer la présence de Peugeot à un salon technologique comme Vivatech ? Quelle est l'importance de ce salon aux yeux de la marque ?

L'importance de la présence de Peugeot à Vivatech est énorme parce que nous y présentons notre vision du futur, qui est incarnée par le concept car Inception. Il présente l'avenir de nos plateformes électriques et toute la démarche sur les matériaux, qui utilisent moins de ressources et qui permet aussi de montrer notre vision du cockpit de Peugeot.

Puis, on présente en avant-première l’Hypersquare, qui est donc une nouvelle façon de contrôler la voiture. L'Hypersquare est inspiré du monde du digital, de nos tablettes, de nos smartphones. Il est proposé parce qu'on a la technologie du «Steer-by-Wire», qui permet de contrôler les avions. Avec cette technologie, il n'y a plus de direction mécanique pour contrôler le volant et les roues, on est dans une logique électronique et le bénéfice pour le client va être moins de fatigue, des gestes extrêmement simples et une très forte intuitivité, donc c'est révolutionnaire.

L'avenir 100% #Électrique, c'est maintenant. @VivaTech 2024 est en direct, tout comme le #PeugeotInceptionConcept. Découvrez-le ainsi que notre volant révolutionnaire #Hypersquare dans le hall 2, stand P01.





Paris | du 22 au 25 mai 2024 #VivaTech #PleasureDrivesProgress pic.twitter.com/VKjtqEDxye — Peugeot France (@PeugeotFR) May 23, 2024

Nous sommes aussi à Vivatech aujourd'hui pour annoncer qu'en 2026, nous présenterons, dans une Peugeot de production, ce volant révolutionnaire, qui est au service du plaisir, parce que pour Peugeot la technologie doit être au service du plaisir et du bien-être.

L'objectif de Peugeot est donc d'avoir une technologie qui permet d'offrir un plaisir de conduite, mais également un confort au conducteur...

Tout à fait ! On voit qu'on est dans un monde extrêmement complexe, où la technologie doit être simple et intuitive. Si on propose cette technologie, c'est qu'il y a des bénéfices pour les clients qui sont évidents : la simplicité d'usage, moins de fatigue sur les efforts, et puis toujours cette sensation de conduite, puisque la relation au plaisir pour Peugeot est très importante.

Comment voyez-vous évoluer ces projets «futuristes» sur le court et long terme ?

Un concept car comme celui-ci pour Peugeot, c'est vraiment une manière de faire toute la synthèse de notre vision sur plein de choses comme l'extérieur. Les clients trouvent et nous disent que les véhicules électriques se ressemblent de plus en plus parce qu'il faut qu'ils soient aérodynamiques, et donc on voit beaucoup de similitudes.

Nous, on présente une vision d'un véhicule qui est très aérodynamique, mais qui a de la force. Il a l'ADN de Peugeot : il a des muscles, il est galbé, il est séduisant. Donc ça c'est un message aussi important en disant que l'avenir des véhicules électriques peut être désirable avec des voitures qui sont vraiment élégantes.

Il montre donc cette vision de l'intérieur du cockpit et donc on le proposera en 2026, c'est vraiment une manière de de mettre toutes les énergies de la marque dans notre vision et vous verrez, dans les années à venir, qu'il y a des éléments que vous retrouverez dans notre voiture.

L'élément le plus important, c'est le cockpit avec l'Hypersquare, mais vous verrez sur le design des éléments qui seront à l'oeuvre dans nos futures voitures.

Est-ce que la forme et le design de l'Hypersquare ont été travaillés en se basant sur les tendances du moment chez certains concurrents ?

On a surtout travaillé ce volant pour les bénéfices vis-à-vis du client. Si on regarde comment on va contrôler une voiture, on va faire des mouvements qui sont très limités. On a pu tester avec des clients, de différents âges et de différentes nationalités, le bénéfice il est évident.

On n'est pas rentrés par la forme en se disant «Tiens, il faut qu'on le fasse accepter», mais on est rentrés par la technologie du «Steer-by-Wire» qui donne cette possibilité. On s'est aussi inspiré du monde des tablettes et du gaming pour pouvoir proposer cette forme, qui est très adaptée par les clients dans les tests qu'on a fait.

Experience the PEUGEOT #Hypersquare steering control for yourself this week at @VivaTech 2024.



Visit our Hypersquare Bar in Hall 2, Booth P01 and feel its ergonomic, natural grip with tactile commands #PleasureDrivesProgress #VivaTech #PeugeotInceptionConcept #AllElectric pic.twitter.com/n9deo1kjeC — Peugeot (@Peugeot) May 23, 2024

C'est donc dans la suite de ce qui se fait dans le secteur automobile, avec de la technologie de plus en plus poussée...

Peugeot apporte de la technologie, mais avec un vrai bénéfice pour le client et de la simplification. Si on prend un autre exemple sur les écrans, on voit que la tendance est de rajouter de plus en plus d'écrans, de plus en plus larges, mais cela va finir par perdre les personnes. Nous, on a une vision dans laquelle on va concentrer des informations dans une simplicité de cockpit. On n'a pas envie que pour commander une fonction dans une voiture, il faut aller taper 4 fois dans 5 sous-menus, on veut de la simplicité.

Quels sont, pour l'heure, les objectifs de Peugeot en ce qui concerne les véhicules électriques ?

Sur les véhicules électriques, on peut dire qu'on est très engagés dans la transformation de notre gamme, puisque à la fin de cette année, on aura une voiture électrique dans chacun des segments de tous les clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels avec des véhicules utilitaires. La marque est électrique et on va lancer 5 nouvelles voitures électriques cette année.

Il y a donc ce mouvement très important pour l'électrique, mais aussi la vision pour le volant : on est très convaincus qu'on va pouvoir l'étendre dans le futur sur tous nos nouveaux produits.

L'électrification chez Peugeot adopte donc un rythme plutôt élevé ?

L'électrification de la gamme est très rapide puisqu'on est déjà leader en Europe avec la e-208 et la e-2008 ! Ce sont les petites voitures les plus vendues en Europe et quand on regarde le segment des véhicules utilitaires, Peugeot est la marque la plus vendue.

On est donc déjà une marque électrique, et ce qu'on fait depuis le début d'année, c'est qu'on complémente notre gamme, avec en particulier la nouvelle 3008 électrique qui est donc le véhicule phare de la gamme, et 5 lancements de véhicules électriques cette année. Cela fait qu'en fin d'année 2024, toute notre gamme sera électrique.