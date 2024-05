Mexique : les images impressionnantes de l'effondrement d'un chapiteau qui a fait 4 morts (vidéo)

Quatre personnes sont mortes et quinze autres ont été blessées mercredi lorsqu'un chapiteau s'est effondré sur la scène d'un meeting du candidat à la présidence mexicaine Jorge Alvarez Maynez dans le nord du Mexique.

Le président mexicain a cité, dans un message publié sur son compte X mercredi soir, un bilan du gouverneur de l’Etat de Nuevo Leon (dans le nord du Mexique), Samuel García, qui fait état de «quatre morts et 15 blessés» après l’accident survenu sur la scène d'un meeeting du candidat à la présidence mexicaine Jorge Alvarez Maynez.

Le chapiteau qui abritait le podium de Jorge Alvarez Maynez, en meeting dans le nord du Mexique, s’est effondré faisant des «victimes», avaient annoncé plus tôt le candidat et son équipe de campagne. «Je vais bien et suis en communication avec les autorités pour suivre l’évolution de ce qui s’est passé. Le plus important pour l’instant est de s’occuper des victimes de l’accident», a écrit le candidat Maynez sur X.

Orages et vents violents

L’accident s’est produit dans la ville de San Pedro Garza, qui fait partie de la zone métropolitaine du centre industriel de Monterrey, dans l’Etat de Nuevo Leon (nord-est). Jorge Alvarez Maynez a ajouté que les membres de son équipe qui ont été blessés sont soignés à l’hôpital. «Je suis en train de retourner sur les lieux pour accompagner les victimes», a-t-il fait savoir.

Des vidéos diffusées sur les réseaux locaux montrent le moment où un écran géant s’est effondré sur M. Maynez et d’autres membres du parti Movimiento Ciudadano (centre-gauche), qui ont réussi à se mettre à l’abri.

#Ahora| Más imágenes del colapso del escenario en el evento de @MovCiudadanoMX en San Pedro Garza García, Nuevo León. pic.twitter.com/Nb96COySRe

— Braulio Luna (@brauliolunan) May 23, 2024

D’autres images publiées sur X montrent des personnes en train d’être extraites d’un amas de structures en fer. Pour sa part, le gouverneur de Nuevo León, Samuel Garcia, a précisé que la région subissait des orages, des vents violents et de fortes pluies. «Il y a eu un malheur. Des vents violents ont fait s’écrouler une scène lors d’une clôture de campagne électorale ici à San Pedro», a-t-il expliqué dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux.

À dix jours du plus grand scrutin de l'histoire du Mexique, prévu pour le 2 juin, la violence menace les aspirants à la course. Deux femmes se disputeront pour la première fois la présidence en 2024 au Mexique : Xochitl Galvez et la candidate de la gauche, Claudia Sheinbaum, soutenue par le président sortant Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO).