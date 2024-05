Mexique : les images impressionnantes de l'effondrement d'un chapiteau qui a fait au moins 9 morts et 50 blessés (vidéos)

Au moins neuf personnes sont mortes et 50 autres ont été blessées mercredi soir à San Pedro Garza, dans le nord-est du Mexique, lorsqu'un chapiteau s'est effondré sur la scène d'un meeting du candidat à la présidentielle Jorge Álvarez Máynez, ont annoncé les autorités mexicaines.

Un drame terrible à quelques jours du scrutin présidentiel. Lors d’un meeting du candidat à la présidence mexicaine Jorge Álvarez Máynez, issu du parti centriste Movimiento Ciudadano, ce mercredi soir, le chapiteau abritant le podium de ce dernier s’est effondré en raison de vents violents.

En este video se ve cómo se derrumba toda la estructura sobre la multitud, se reportan 5 muertos y más de 50 lesionados en San Pedro Garza García.





Es una noche triste para México. pic.twitter.com/3DB1a8hnzm — Roberto Haz (@tudimebeto) May 23, 2024

«Je viens de visiter la Clinique 7 et j'ai le regret de vous annoncer qu'à ce jour, le nombre de personnes décédées dans l'accident s'élève à huit adultes et un mineur. Les blessés qui se trouvent dans cette clinique sont désormais stables. Maintenant, je me dirige vers la clinique 21 où trois personnes sont en chirurgie», a tweeté Samuel García, le gouverneur de l'Etat de Nuevo León.

Acabo de visitar la Clínica 7 y lamento informar que hasta el momento el número de personas fallecidas por el accidente asciende a 8 adultos y 1 menor. Los heridos que están en esta clínica ya están estables.





Ahora me dirijo a la Clínica 21 donde tres personas están en cirugía.… — Samuel García (@samuel_garcias) May 23, 2024

D'autres images publiées sur X montrent des personnes en train d'être extraites d'un amas de structures en fer.

#ÚLTIMAHORA | Reportan el desplome del templete en evento de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez pic.twitter.com/6Xb1OHa9A8 — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2024

Le candidat Jorge Álvarez Máynez a également pu se mettre à l’abri malgré la chute d’un écran géant sur la scène principale.

Que mal se ven criticando a Jorge Álvarez Maynez, que si no protegió a la chica, que si la aventó para el salvaguardarse, creo que todos en esta situación correríamos a protegernos. pic.twitter.com/LkI7DcYGB7 — Soyelmendoza (@ElMendozaDoit) May 23, 2024

Orages et vents violents

Pour sa part, le gouverneur de Nuevo León, Samuel Garcia, a précisé que la région subissait des orages, des vents violents et de fortes pluies. «Il y a eu un malheur. Des vents violents ont fait s’écrouler une scène lors d’une clôture de campagne électorale ici à San Pedro», a-t-il expliqué dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux.

À dix jours du plus grand scrutin de l'histoire du Mexique, prévu pour le 2 juin, la violence menace les aspirants à la course. Deux femmes se disputeront pour la première fois la présidence en 2024 au Mexique : Xochitl Galvez et la candidate de la gauche, Claudia Sheinbaum, soutenue par le président sortant Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO).