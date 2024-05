Mont Everest : une Népalaise bat le record féminin de l'ascension la plus rapide du toit du monde

L'alpiniste népalaise Phunjo Lama a réalisé un exploit extraordinaire en atteignant le sommet de l'Everest en un temps éclair, battant ainsi le record féminin de l‘ascension de la montagne la plus rapide.

14 heures et 31 minutes. Voilà le temps qu'il a fallu à l'alpiniste Phunjo Lama pour gravir l'Everest, l'une des montagnes de l'Himalaya séparant la Chine et le Népal. C'est un nouveau record pour l'ascension féminine.

La sportive, qui n’a pas froid aux yeux, a quitté le camp de base à 15h52 le 22 mai et a atteint le sommet à 6h23 le 23 mai. Elle a ainsi battu de 11 heures le record précédent, qui était détenu par l'alpiniste hongkongaise Ada Tsang Yin-hung depuis 2021. Phunjo Lama a également battu son propre record, qu'elle avait établi en 2018 en 39 heures et six minutes.

Une alpiniste expérimentée

Phunjo Lama est une alpiniste expérimentée qui a déjà gravi plusieurs des plus hauts sommets du monde, dont le Manaslu et le Cho Oyu. Elle est également guide de montagne et pratique le sauvetage à élingue (une corde flottante) en hélicoptère.

Au début du mois, alors qu'elle était encore au camp de base de l'Everest, elle a déclaré dans un message sur Facebook qu'elle était «sûre à 100%» d'atteindre le sommet de «la Déesse Mère» culminant à 8.849 mètres.

L'exploit de Phunjo Lama est une source d'inspiration pour les alpinistes népalais, en particulier les femmes. Elle montre que tout est possible avec de la détermination et un entraînement rigoureux.

Depuis le début de la saison d'ascension en avril, environ 500 alpinistes étrangers et népalais ont réussi à atteindre le sommet de l'Everest. Six décès ont déjà été recensés, dont trois sur l'Everest. Des recherches sont en cours pour retrouver deux autres alpinistes, un Britannique et un Népalais, portés disparus dans la montagne.

En 2023, plus de 600 alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest, année qui fut marquée par un nombre record de 18 morts.