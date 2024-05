Inoxtag de retour après avoir gravi l'Everest, il a «besoin de prendre du recul»

Si Inoxtag garde toujours le silence sur son expédition, son préparateur Mathis Dumas, qui a accompagné le youtubeur avant et pendant son ascension, a tenu à rassurer ses fans.

Après deux longs mois d’expédition vers le toit du monde, Inoxtag est de retour sur le sol français. Absent des réseaux sociaux depuis le début de son ascension de l’Everest, les nouvelles de l’influenceur ne viennent toujours pas de lui, mais de son préparateur.

En effet, le jeune homme qui accumule plus de sept millions d’abonnés sur YouTube maintient son silence radio. «Inox a besoin de prendre du recul sur ce qu’il s’est passé durant cette aventure en restant à l’écart des réseaux pour le moment.» explique Mathis Dumas dans un poste Instagram publié ce dimanche.

Un défi réussi ?

Le mystère reste donc entier sur le succès de son défi : à la rentrée, l’influenceur prévoit de publier un documentaire sur sa chaîne Youtube, révélant l’aboutissement de cette aventure. Un long métrage déjà très attendu par ses abonnés. Mathis Dumas, qui guide Inoxtag depuis plusieurs mois, a accompagné une photo du jeune homme avec quelques mots rassurants sur son état physique : «Nous sommes tous les deux en bonne santé.»

L’information aurait néanmoins été révélée par l’Himalaya Vision Treks. En effet, dans un poste rapidement supprimé sur Facebook, l’organisation aurait annoncé la réussite de l’ascension du Youtubeur de 22 ans le 21 mai.

Le jeune homme s’était lancé le défi il y a un an maintenant, sans connaissance en alpinisme. Son ascension a débuté le 10 avril, après des mois de préparation physique et les ascensions du Mont-Blanc, du Cervi, et des sommets de l’Himalaya. Culminant à 8.848 mètres, seulement 4.000 personnes ont réussi l’escalade de l’Everest.