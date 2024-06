Le nombre de personnes riches dans le monde augmente, d'après une étude

Selon le cabinet de conseil Capgemini et son «World Wealth Report» annuel, 22,8 millions de personnes disposaient d’au moins 1 million de dollars disponible en 2023. Une hausse due à la bonne santé des places boursières dont les actifs ont été nourris par l’intelligence artificielle générative.

Les inégalités mondiales se creusent. Selon la dernière étude menée sur 71 pays par le cabinet de conseil Capgemini, «World Wealth Report», le nombre de millionnaires dans le monde n’a cessé d’augmenter. En 2023, 22,8 millions de riches peuplaient la planète, représentant ainsi une croissance de 5,1 % en un an.

Leur fortune a elle aussi été revue à la hausse, avec un patrimoine total estimé à environ 86,8 milliards de dollars (79 milliards d’euros), soit 4,7 % en plus par rapport à 2022. «En nombre de personnes concernées comme en patrimoine, il s’agit de records depuis que Capgemini a commencé à publier son étude annuelle, en 1997», est-il précisé dans le document.

Les États-Unis abritent le plus grand nombre de millionnaires dans le monde, avec un peu plus de 7,4 millions de particuliers. «Grâce à une économie robuste, à une inflation modérée et au boom du marché boursier, la richesse des Américains fortunés a augmenté de 7,2 % en 2023, pour atteindre 26,1 milliards de dollars», est-il expliqué.

Le Japon arrive en deuxième place, avec 3,7 millions de millionnaires, suivi par l’Allemagne avec 1,6 million de personnes fortunées.

Bourse et IA comme carburant

C’est principalement grâce à la bonne santé des places boursières que beaucoup d’individus ont observé une hausse de leur patrimoine financier. Aux Etats-Unis, le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé l’année avec respectivement 43 % et 24 %. En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 16 %. En Asie, le Nikkei a vu ses revenus augmenter de 28%.

«Les actions ont bondi conjointement au marché de la tech, alimentées par l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle générative et son impact potentiel sur l'économie», a souligné le cabinet.

Au 1er juillet 2023, le magazine Forbes recensait 2.640 milliardaires dans le monde.