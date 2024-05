Brésil : un adolescent tue ses parents avant de mettre le feu à leurs cadavres

Un adolescent brésilien a tué ses parents avant de brûler leurs corps, à Rio de Janeiro, a-t-on appris par la police locale, vendredi 24 mai.

Un terrible drame. Un jeune adolescent brésilien de 16 ans a tué ses deux parents avant de mettre feu à leurs cadavres, a déclaré la police locale. Les faits se sont déroulés vendredi 24 mai à Rio de Janeiro (Brésil), une semaine après un drame similaire à São Paulo.

L’adolescent, qui a été adopté par les victimes en 2014, a tué ses parents à coups de marteau. Après les avoir assassinés, il est ensuite sorti manger avec un ami. Une fois rentré, il a incendié sa chambre où se trouvaient les cadavres avant d’appeler les pompiers, toujours d’après les médias locaux.

Une enquête est en cours

La police militaire de Rio a expliqué avoir «retrouvé les deux corps carbonisés» dans la nuit de jeudi à vendredi au domicile de l’adolescent. Il a été pris en «flagrant délit» selon la division chargée des homicides, puis a été amené au commissariat. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les raisons qui l’ont poussé à l’assassinat.

Le Brésil est l'un des pays les plus violents au monde, avec un taux d'homicide de 23,4 pour 100.000 habitants en 2022, selon les données les plus récentes de l'ONG Forum de Sécurité publique. Le 17 mai dernier, un drame similaire s’était déjà produit. Un triple homicide avait été commis par un autre adolescent de 16 ans, qui a tué ses parents adoptifs et sa sœur par arme à feu.