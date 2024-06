JO 2024 : une joueuse de tennis de table brésilienne va disputer les Jeux olympiques et paralympiques

La joueuse de tennis de table brésilienne Bruna Alexandre va disputer les JO 2024 de Paris, mais également les Jeux paralympiques quelques semaines plus tard.

C’est un rêve qui va devenir réalité. Bruna Alexandre, joueuse de tennis de table brésilienne, va participer aux JO 2024 de Paris (26 juillet-11 août), mais aussi aux Jeux paralympiques quelques semaines plus tard (28 août-8 septembre). Alors qu’elle a été amputée d’un bras à l’âge de six mois à cause d’une thrombose, la joueuse de 29 ans a été retenue par la Fédération brésilienne de tennis de table et va devenir la première athlète de l’histoire du sport brésilien à disputer à la fois les Jeux olympiques et les jeux paralympiques.

«Je réalise l’un des plus grands rêves de ma vie», a confié, la semaine passée à Globo, Bruna Alexandre «très heureuse de pouvoir représenter les personnes handicapées» dans son pays. A Paris, elle commencera avec le tournoi olympique par équipes à partir du 27 juillet avant d’enchaîner, un peu plus d’un mois plus tard, avec les Jeux paralympiques, où elle participera au tournoi de double mixte, le double féminin et évidemment au tournoi individuel avec l’espoir de décrocher une médaille d’or.

Actuellement troisième au classement mondial, Bruna Alexandre a déjà remporté trois médailles paralympiques, qui font d’elle la plus grande médaillée brésilienne en tennis de table paralympique, avec une médaille d’argent en simple à Tokyo en 2021 et une en bronze à Rio en 2016 ainsi qu’une médaille de bronze par équipes à Rio. Une collection qu’il va tenter de compléter à Paris.

Avec cette double participation, Bruna Alexandre va rejoindre la liste des athlètes qui ont participé aux Jeux olympiques et Jeux paralympiques la même année, où figurent l’Italienne Paola Fantato (tir à l’arc en 1996), le Sud-africain Oscar Pistorius (athlétisme en 2012), l’Iranienne Zahra Nemati (tir à l’arc en 2016), la Polonaise Natalia Partyka (tennis de table en 2008, 2012, 2016 et 2020), la Sud-africaine Natalie du Toit (natation en 2008) et l’Australienne Melissa Tapper (tennis de table en 2016 et 2020).