Voici les 25 plus belles photos de la Voie lactée en 2024

Le blog de photographie et de voyage Capture the Atlas a dévoilé les gagnants de l'édition 2024 du «Milky Way Photographer of The Year», concours qui récompense les meilleures images de la Voie lactée.

Les 25 photos lauréates de la 7e édition du «Milky Way Photographer of the Year» ont été annoncées le 21 mai, par le blog Capture the Atlas, site internet spécialisé dans la photographie et le voyage. Parmi les images gagnantes figure l'exceptionnelle photo d'un Français, Julien Looten. En janvier 2023, celui-ci a immortalisé la totalité de l'arche de la Voie lactée ainsi qu'un «airglow», dans le ciel nocturne de Thonac, au-dessus du château de Losse, en Dordogne.

Chaque année, ce concours sélectionne les meilleurs photos de la Voie lactée, nom donné à notre Galaxie qui forme une bande laiteuse ceinturant tout le ciel étoilé. Plus de 5.000 images prises dans le monde entier, étaient en lice pour cette 7e édition de la compétition. Le choix des gagnants a été opéré par Dan Zafra, rédacteur en chef de Capture the Atlas, selon les principaux critères suivants, la qualité esthétique de l'image, l'histoire derrière la prise de vue et la créativité du photographe.

Le palmarès du «Milky Way Photographer of the Year» est toujours publié à la fin du mois de mai, au plus fort de la saison de la Voie lactée. Celle-ci s'étend de février à octobre dans l'hémisphère nord, et de janvier à novembre dans l'hémisphère sud. Pour admirer et photographier la Voie lactée, la meilleure période se situe généralement entre mai et juin, avec un maximum d'heures de visibilité dans les deux hémisphères. Reste à trouver un endroit où le ciel est sombre et éloigné de la pollution lumineuse.

«lightning lake» - tom rae

©Tom RAE

«Par une nuit d'hiver, la Voie lactée émerge de la plus haute montagne de Nouvelle-Zélande, l'Aoraki/Mont Cook, qui culmine à 3.742 mètres d'altitude. C'était une photo que j'avais en tête et que je souhaitais vraiment capturer. Dans des conditions météorologiques alpines rares, j'ai entrepris un voyage de nuit dans la vallée glaciaire. La scène que j'ai découverte en arrivant au lac, m’a donné l’impression d’avoir atterri sur une autre planète. Cette nuit-là restera gravée à tout jamais dans ma mémoire», a déclaré le Néo-Zélandais Tom Rae. «La photo montre des icebergs dans le lac glaciaire bleu cyan, une lueur rouge dans le ciel et la lueur de milliards d’étoiles dans la Voie lactée – un aperçu de l’immensité de l'au-delà», a ajouté le talentueux astrophotographe de 19 ans.

«ATMOSPHERIC FIREWORKS» - julien looten

©Julien LOOTEN

«L'hiver dernier, je me suis aventuré au pied du château de Losse, en Dordogne pour capturer l'arc "hivernal" de la Voie lactée. A côté de l'éblouissante voûte céleste, une lueur aérienne exceptionnelle illuminait le ciel, ressemblant à des nuages ​​multicolores. Appelé "airglow", ce phénomène naturel se produit en raison d’une réaction chimique dans la haute atmosphère, émettant une faible lumière connue sous le nom de chimiluminescence», a expliqué Julien Looten, archéologue et astrophotographe de 23 ans. «La vue panoramique s'étend sur 180°, mettant en valeur tout l'arc de la Voie lactée. De gauche à droite : Sirius et la constellation d'Orion, Mars, les Pléiades, la nébuleuse de Californie, Cassiopée, le double amas de Persée et la galaxie d'Andromède. La capture de cette image a nécessité un grand panorama de 40 expositions, totalisant près d'une heure de temps d'exposition avec mon objectif Canon 6D Astrodon et Sigma 28mm f/1.4», a détaillé le Français, à propos de son «feu d'artifice atmosphérique», récompensé en mars dernier, du prestigieux prix de «La photographie astronomique de l'année 2023», décerné par l'Association Française d'Astronomie.

«DESERT BLOOM» - marcin zajac

©Marcin ZAJAC

«Des fleurs sauvages fleurissent devant un groupe de hoodoos ou cheminées de fée, formations rocheuses uniques appelées les Trois Sœurs, dans le parc national de Goblin Valley, dans l'Utah. Le parc, situé dans un coin reculé du plateau du Colorado et loin des grands centres urbains, offre l'un des ciels les plus sombres du pays», a commenté Marcin Zajac, photographe paysagiste et astrophotographe polonais multiprimé, installé en Californie du Nord.

«blue lagoon under the stars» - yuri beletsky

©Yuri BELETSKY

«J'ai capturé cette vue sur l'un des sites isolés du désert d'Atacama au Chili. Le centre galactique brillait déjà haut dans le ciel, et la lumière zodiacale le complétait magnifiquement sur la droite. La couleur bleue était aussi réelle que les étoiles dans le ciel, ajoutant une touche de magie à la scène. C'était une expérience absolument incroyable ! À ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était d'immortaliser la beauté qui se déployait devant moi. Cela m'a rappelé les merveilles qui existent dans le monde et la beauté infinie que l'on peut trouver en levant simplement les yeux vers le ciel nocturne. Ce moment m'a permis de me sentir profondément connecté au monde et à l'univers», a déclaré le Biélorusse Yuri Beletsky, astronome et astrophotographe reconnu, basé au Chili.

«starlight therapy» - kavan chay

©Kavan CHAY

«Le parc national d'Aoraki/Mont Cook m'a toujours apporté de la joie et des histoires intéressantes, quelle que soit la date de ma visite. Cette fois-ci n'a pas fait exception à la règle : j'avais le moral à zéro après avoir traversé des périodes difficiles, et je n'avais pas la motivation nécessaire pour tenter cette ascension. Cependant, je savais que faire cette ascension était essentielle pour trouver le chemin du rétablissement. Portant 20 à 25 kg de matériel, la montée a été difficile mais je l'ai réalisée dans un temps respectacle, ce qui m'a permis de profiter de la lumière du jour. La nuit sous les étoiles était à couper le souffle. Des nuits parfaites comme celle-ci vous permettent d'apprécier l'opportunité d'être témoin de tout cela. Au lever du soleil, les tentes s'illuminent et les gens commencent à s'agiter. Un kea, perroquet des montagnes endémique de Nouvelle-Zélande, a décidé que 5 heures du matin était un bon moment pour importuner quelques personnes, et c'est à ce moment-là que j'ai capturé le panorama du premier plan», a confié le Néo-Zélandais Kavan Chay.

«blooming bottle tree» - rositsa dimitrova

©Rositsa DIMITROVA

«Visiter Socotra était un rêve devenu réalité - cela faisait quelques années que cette île figurait en haut de ma liste des lieux à visiter. Le ciel nocturne de Socotra est classé 1 sur l'échelle de Bortle, ce qui correspond à un ciel nocturne le plus sombre possible, vierge de tout phénomène lumineux artificiel. Mais ce n'est pas seulement le ciel noir qui m'a coupé le souffle, ce sont aussi au premier plan, les arbres-bouteilles à l'aspect extraterrestre. Ceux-ci sont particulièrement beaux en pleine floraison. Ils ne fleurissent que pendant quelques semaines en février et mars, et c'est un spectacle envoûtant que l'on a envie de revivre encore et encore», a indiqué Rositsa Dimitrova, blogueuse et photographe bulgare. «J'étais enceinte de 11 semaines de mon deuxième enfant lorsque j'ai visité l'île. Je dois admettre que camper et photographier toute la nuit n'étaient pas les activités les plus agréables, mais tous ces défis en valaient vraiment la peine. Je rêve maintenant d'emmener un jour mes deux filles à Socotra, pour leur faire vivre une expérience qu'elles n'oublieront jamais», a-t-elle conclu.

«the lions den» - lorenzo ranieri tenti

©Lorenzo RANIERI TENTI

«Cette image a été capturée lors d'une nuit d'aventure sur le plateau du désert d'Atacama, une zone potentiellement dangereuse en raison de sa désignation comme réserve naturelle de pumas. Après une après-midi entière passée à chercher des compositions dans cet environnement rude, je suis tombé sur ce remarquable amas de rochers ornés de touffes d'herbe brûlées. La zone était jonchée d'ossements de petits animaux et d'empreintes de pas de taille significative, indiquant la présence d'une faune qui n'est pas typiquement associée aux paisibles moutons. Passer la nuit à cet endroit était certes un peu angoissant, mais l'occasion de photographier une telle beauté en valait la peine. L'arc de la Voie lactée, dans toute sa splendeur, s'élève au-dessus du paysage immaculé, créant une scène véritablement envoûtante», a commenté Lorenzo Ranieri Tenti, photographe italien, originaire de Melzo, près de Milan.

«lupine dreams» - brandt ryder

©Brandt RYDER

«Le "super bloom" est une floraison exceptionnelle qui constitue un événement unique. Au cours de l'hiver 2023, une rivière atmosphérique a provoqué des quantités record d'humidité dans les montagnes de la Sierra orientale et les contreforts de cette région. Il en a résulté l'une des plus époustouflantes floraisons de fleurs sauvages jamais enregistrées en Californie. En mai 2023, j'ai passé quelques jours autour du village emblématique de Lone Pine, où les lupins des contreforts venaient juste d'atteindre leur pic de floraison et où le ciel est notoirement sombre. Je savais que je voulais créer une image qui transporterait le spectateur dans une mer de fleurs violettes encadrée par la Sierra enneigée et la Voie lactée qui s'élève au-dessus. Bien que cet endroit soit spécial, c'est l'incroyable panoplie de couleurs dans le ciel nocturne que j'ai capturée cette nuit-là qui apporte une autre dimension à cette image. Chaque fois que je revois cette image, je peux encore sentir l'odeur de ces fleurs, et je suis immédiatement transporté dans ce lieu unique à revivre ce moment exceptionnel», a témoigné l'Américain Brandt Ryder, photographe et biologiste spécialisé dans l'étude et la conservation de la biodiversité.

«the vanity of life» - mihail minkov

©Mihail MINKOV

«Le concept de cette prise de vue effectuée dans le désert de Wadi Rum, en Jordanie, est de souligner le contraste saisissant entre l'immensité du cosmos et la nature minuscule de l'humanité. La composition attire intentionnellement l'attention du spectateur sur une petite figure, soulignant notre insignifiance dans le grand schéma de l'univers, tandis que la majestueuse Voie lactée domine l'arrière-plan. Chaque fois que je m'aventure à photographier le ciel nocturne, je ressens un sentiment d'humilité et de gratitude à l'égard de mon existence. C'est comme si mes problèmes diminuaient en comparaison, et cela me rappelle l'immense amour que j'ai pour ma famille et la beauté de la vie elle-même, ce qui rend tout le reste insignifiant», a déclaré Mihail Minkov, photographe paysagiste et astrophotographe russe installé en Bulgarie.

«the celestial symphony above a high desert lagoon» - kerry-ann lecky hepburn

©Kerry-Ann LECKY HEPBURN

«Une nuit, nous avons entrepris une étrange randonnée de 40 minutes dans l'obscurité le long d'un sentier de sel pour photographier la Voie lactée et l'une des nombreuse lagunes situées à haute altitude dans le désert d'Atacama, au Chili. À 4.572 mètres d'altitude, il était facile de s'essouffler en marchant sur ce terrain accidenté avec son matériel photo. Initialement prévue de jour, la randonnée a été reportée en raison de vents violents. Pendant la journée, les lagunes apparaissent généralement d'un bleu éclatant lorsque le soleil brille haut dans le ciel. Pour reproduire cet effet la nuit, nous avons utilisé une lampe de poche pour projeter un faisceau sur les eaux tranquilles pendant une longue exposition, ce qui a donné lieu à une scène surréaliste et hypnotique», a confié Kerry-Ann Lecky Hepburn, météorologiste et astrophotographe canadienne.

«bluff hut» - rachel roberts

©Rachel ROBERTS

«Parfois, les meilleures images sont complètement imprévues, et c'est précisément ce qui s'est passé lors de ce voyage à Bluff Hut, niché dans les Alpes du Sud, sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Accessible uniquement par une randonnée difficile ou un vol en hélicoptère, je n'avais pas l'intention de me retrouver ici, car j'avais prévu une autre prise de vue dans un autre refuge. Cependant, comme le temps se rapprochait de l'endroit prévu et que je n'avais pas de plan de secours, j'ai fait confiance au pilote de l'hélicoptère pour choisir le meilleur endroit où le ciel serait dégagé ce soir-là. Heureusement, il ne m'a pas déçu et j'ai pu photographier la Voie lactée qui s'élève majestueusement au-dessus de la cabane depuis l'un des endroits les plus sombres de la planète», a narré l'astrophotographe néo-zélandaise Rachel Roberts.

«road to winter paradise» - andrea curzi

©Andrea CURZI

«Nous sommes au col de Giau, dans les Dolomites, en Italie, la nuit du 15 décembre. Les températures avoisinent les -8 °C et les vents sont forts (ce qui entraîne une baisse de la température ressentie). C'est une vue d'ensemble que je rêvais de capturer depuis longtemps et que j'avais méticuleusement planifiée de chez moi jusqu'à l'endroit du shooting. La chance était de mon côté, car les fortes chutes de neige de la veille ont laissé le terrain intact, ce qui a permis d'obtenir des motifs de neige immaculés sculptés par le vent. Avec un champ de vision d'environ 300°, l'image finale résulte d'une vue panoramique comprenant 10 rangées pour la base et le ciel. Pour la base, j'ai utilisé des techniques de multi-exposition dans différentes parties du panorama pour récupérer les points forts, ainsi qu'une série de prises de vue pour les pistes. Décrire le ciel est un défi ; faire l'expérience du froid sous une voûte d'étoiles est une sensation indescriptible, qu'il faut ressentir personnellement», a expliqué l'Italien Andrea Curzi, photographe installé à Porto San Giorgio dans les Marches.

«starry hoodoo wonderland» - stephanie thi

©Stephanie THI

«Cette photographie illustre l'esprit de camaraderie qui règne au sein de la communauté des photographes qui pratiquent la photographie de nuit. Lors de la Nightscaper Photo Conference à Kanab, dans l'Utah, j'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues photographes. Dans ce groupe, j'ai trouvé des personnes passionnées par la photographie, les thérapies stellaires, l'astronomie et la beauté du ciel étoilé. Nombre d'entre eux sont devenus des amis. En outre, ce voyage a marqué ma première rencontre nocturne avec les hoodoos et notamment les Toadstool Hoodoos appelés aussi Paria Rimrocks. Avec un groupe, je m'y suis rendue une nuit où j'ai profité pleinement de ce moment partagé. J'y suis revenue la nuit suivante pour effectuer une prise de vue à l'heure bleue, dans le but de reproduire la scène de nuit de la veille. Partager cette photographie et être reconnue parmi des photographes aussi talentueux est un privilège», a dit Stephanie Thi.

«the tajinaste» - maximilian hofling

©Maximilian HOFLING

«Mon aventure d'astrophotographie à Tenerife, dans l'archipel des Canaries a été inoubliable. Les îles Canaries, et plus particulièrement Tenerife, offrent des conditions idéales pour l'astrophotographie. Dans le parc national du Teide, situé à une altitude d'environ 2.000 mètres, un ciel clair est presque garanti, les nuages plus bas faisant écran aux lumières de la ville, ce qui minimise la pollution lumineuse. Mon objectif principal en qualité d'astrophotographe est de dévoiler la beauté cachée du ciel nocturne au-delà des étoiles visibles. Je suis particulièrement passionné par la mise en valeur de notre galaxie, la Voie lactée, dans toute sa splendeur. Je pense que cette photo atteint cet objectif de manière impressionnante, en capturant l'éclat hypnotique de la Voie lactée sur la toile de fond immaculée du ciel nocturne de Tenerife», a déclaré l'Allemand Maximilian Höfling.

«rainbow valley» - baillie farley

©Baillie FARLEY

«Mon récent voyage dans l'outback australien a été une expérience incroyable, m'exposant à cette immensité rude et à certains des ciels nocturnes australs les plus sombres du monde. Cette image capture la scène époustouflante de la réserve naturelle de Rainbow Valley, où la Voie lactée australe s'étend gracieusement au-dessus d'une formation remarquable de rochers de grès colorés. Cette région dégage un charme unique, avec ses teintes vibrantes et ses formations géologiques étonnantes qui créent un paysage envoûtant», a indiqué le astrophotographe australien Baillie Farley.

«saoseo» - alexander forst

©Alexander FORST

«Situé dans le canton des Grisons, le lac de Saoseo est l'un des plus beaux de Suisse, réputé pour sa couleur bleue saisissante, parfaite pour la photographie de la Voie Lactée à partir de la fin du mois de juillet. Mon plan initial était une prise de vue splitée, réalisée à l'aide d'un caisson sous-marin avec le mannequin Marina Adelita, mais le caisson s'est cassé dès le premier essai. Heureusement, le lac offrait d'autres belles compositions. Situé à 2.000 mètres d'altitude, il fait très froid après le coucher du soleil, malheureusement nous avions oublié nos vestes dans la voiture, garée à près de 2 heures de marche. Pour nous réchauffer, nous avons fait le tour du lac en attendant la Voie lactée. Les nuages allaient et venaient, menaçant d'obscurcir les étoiles, mais la chance était de notre côté. J'ai eu une vue claire de la Voie lactée pendant 30 minutes avant qu'elle ne disparaisse à nouveau derrière les nuages. J'ai créé deux versions de cette photo : une version paysage et une version avec Marina, disponibles sur mon Instagram», a commenté Alexander Forst, photographe allemand installé en Suisse.

«mother juniper» - benjamin barakat

©Benjamin BARAKAT

«La sagesse du genévrier se révèle dans ses racines vieillies, tordues et sculptées au fil des millénaires, subissant les ravages du temps et d'innombrables obstacles. Au milieu des marées changeantes du temps, une constante demeure : son lien profond avec le ciel nocturne et la Voie lactée. Leurs chemins s'entrecroisent et convergent, pour aboutir à un alignement parfait. En ce moment fatidique, je me suis retrouvé sous les branches du genévrier, regardant la danse cosmique au-dessus de moi, capturant son essence dans le calme de la nuit», a écrit le photographe britannique multiprimé Benjamin Barakat, en légende de sa photo prise dans le djebel Shams, à Oman.

«caradhras/milky way arch above vrsic pass» - matej mlakar

©Matej MLAKAR

«Le col de Vršič est un col de haute montagne qui traverse les Alpes juliennes dans le nord-ouest de la Slovénie. C'est le plus haut col de Slovénie, ainsi que le plus haut des Alpes juliennes orientales. Il relie la Haute Carniole à la vallée de la Trenta dans le littoral slovène. L'un de ces sommets est le Prednje robičje, culminant à 1.941 mètres, d'où a été prise cette image. Le dimanche après-midi, mon ami Nino Frelih et moi-même étions encore assez indécis quant à l'endroit où aller. Je savais que je voulais capturer probablement le dernier arc hivernal de la Voie lactée de la saison au-dessus des sommets enneigés, et cet endroit était une sorte d'idée de dernière minute alors que nous roulions vers le col de Vršič. Parfois, l'improvisation peut être payante», a dit Matej Mlakar, astrophotographe slovène.

«milky way at morning pool» - jerry zhang

©Jerry ZHANG

«Morning Glory est une source d'eau chaude hydrothermale renommée, située dans le parc national de Yellowstone, aux Etats-Unis. Elle constitue un habitat dans lesquel les organismes microscopiques appelés thermophiles survivent et prospèrent. À l'origine bleu azur, comme la célèbre Grand Prismatic Spring, les interférences humaines et la pollution ont transformé ses eaux en un vert éclatant. Contrairement à d'autres sources, Morning Glory reste calme, ce qui permet de refléter la lumière des étoiles la nuit. Sur cette photo, la piscine reflète la constellation du Scorpion, notamment Antarès, sur un ciel clair et sombre et une Voie lactée brillante. L'altitude élevée et la pollution lumineuse minimale renforcent le spectacle céleste. Par une chaude nuit d'été, j'ai terminé cette photo d'une seule main, l'autre tenant fermement le spray anti-ours ! Mais malgré la peur des animaux sauvages, ce fut une nuit très agréable passée seul avec les étoiles tout autour», a détaillé Jerry Zhang, photographe originaire de Chine, basé à Seattle, aux Etats-Unis.

«a clear welcome» - francesco dall'olmo

©Francesco DALL'OLMO

«C'est la première photo que j'ai prise en Patagonie, en Argentine. Contrairement aux attentes de froid, de pluie et de vent, notre première rencontre avec ces paysages a été inhabituelle, à savoir près de trois jours de ciel dégagé. Arrivé à la lagune vers 7 heures du matin, j'ai immédiatement pris des photos du ciel. Peu après, j'ai photographié le premier plan, où le crépuscule s'était déjà installé. Cet accueil clair m'a permis de prendre une photo rare du Fitz Roy, montagne argentine emblématique, encadrée par l'arc de la Voie lactée», a témoigné l'Italien Francesco Dall'Olmo.

«mungo dreamtime» - john rutter

©John RUTTER

«Situé en Australie, ce paysage martien se trouve sur les rives de l'ancien lac Mungo, qui abrite les plus anciens restes humains en dehors de l'Afrique, un site important pour l'humanité tout entière. Sa situation isolée lui confère un ciel classé 1 sur l'échelle de Bortle, ce qui correspond à un ciel nocturne le plus sombre possible, vierge de tout phénomène lumineux artificiel. Cela permet de se tenir à l'endroit où se trouvaient les premiers Australiens et de voir le même ciel que celui qu'ils ont contemplé il y a 100.000 ans. La beauté du paysage aride, sculpté par le vent, et du ciel vierge, n'est éclipsée que par la riche histoire de cette région», s'est enthousiamé l' astrophotographe australien John Rutter.

«the kingdom of perun» - tervel kutsev

©Tervel KUTSEV

«Pays aux paysages très diversifiés, la Bulgarie regroupe de nombreux massifs montagneux, et l'un de mes préféré est le Pirin, en raison de ses pics rocheux qui semblent avoir été conçus par l'homme. Le mont Vihren qui culmine à 2.914 mètres d'altitude, le pic de marbre au centre du panorama, est le plus haut du Pirin. Sa beauté m'a fait tomber amoureux de l'alpinisme et, tout naturellement, il est devenu un lieu de prédilection pour l'astrophotographie. Le massif du Pirin porte le nom de l'un des dieux les plus puissants de la mythologie slave, Perun, le dieu du tonnerre, et Vihren est considéré comme son trône. C'est une sensation inoubliable que de se tenir sous le magnifique ciel nocturne, en admirant le royaume de Perun», a déclaré le photographe bulgare Tervel Kutsev.

«sand path» - hugo valle

©Hugo VALLE

«Lorsque j'ai vu des photos du désert blanc d'Égypte, j'ai tout de suite su qu'il fallait que j'y aille. Il a fallu deux ans pour que je fasse enfin le voyage. Les journées sont chaudes et les nuits légèrement plus fraîches, et le temps passe vite dans ce paysage captivant. Le ciel nocturne est l'un des plus beaux que j'aie jamais vus, et les formations rocheuses fantaisistes, sculptées par le vent et le sable, rendent difficile le choix des sujets à photographier. Pour cette image en particulier, je me suis promené dans la zone où nous allions passer la nuit, dans l'après-midi, en sélectionnant quelques sujets. La meilleure partie de cette nuit, et de celles que j'ai passées dans le désert blanc, a été la tranquillité d'être le seul photographe dans la région. Il n'y avait que moi, ma petite amie, les guides et les étoiles, accompagnés seulement d'un petit feu de camp», a indiqué Hugo Valle, photographe espagnol basé en Navarre, dans le nord de l'Espagne.

«multicolored up and down !» - cari letelier

©Cari LETELIER

«Laissez-moi vous présenter la Vallée de l'arc-en-ciel, qui rappelle par endroits le Mordor (région de la Terre du Milieu, univers de fiction créé par J. R. R. Tolkien), nichée à près de 3.200 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama, dans la cordilière de Domeyko, au Chili. Sous un ciel nocturne classé Bortle 1, la fin du mois d'octobre offre une vue époustouflante de la voûte céleste, avec la lumière zodiacale et le gegenschein rejoints par d'intenses lueurs aériennes. La vallée présente une composition géologique unique : une base d'argile ocre-rouge, une bande de sel blanc crayeux et une couverture de tuf volcanique de couleur mousse, témoignant d'un riche patrimoine minéral. Cette nuit-là, le silence régnait, nous permettant de voir nos ombres éclairées uniquement par la luminosité des étoiles», a dit Cari Letelier, ingénieure et astrophotographe chilienne.

«tombolo milky way» - marc rassel

©Marc RASSEL

«J'ai visité cet endroit à de nombreuses reprises, et chaque visite est unique. C'est là tout l'attrait des rives du lac Supérieur, étendue d'eau douce à cheval entre les Etats-Unis et le Canada. Les paysages changent constamment en fonction du temps et des saisons, sans jamais vieillir. Toutefois, cette variabilité pose un défi : il est rare que le ciel soit dégagé pendant de longues périodes. Pourtant, tout s'est aligné lors d'une nuit de nouvelle lune. Après quatre heures et demie de route vers le nord, je suis arrivé juste à temps pour que le cœur de la lune se lève. Une fois mon matériel installé, une course contre la montre a été lancée pour capturer tous les panneaux avant l'aube. La courte fenêtre d'obscurité du mois de mars a constitué un autre défi. Malgré cela, j'ai réussi à compléter les cadres du ciel et la plupart des avant-plans. Le montage final a consisté à fusionner les premiers plans de manière transparente à l'approche du crépuscule. Le résultat capture parfaitement la beauté et la sérénité des rives du lac Supérieur», a confié Marc Rassel, astrophotographe et photographe paysagiste américain, basé dans le Minnesota.