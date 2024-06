Formule 1 : Max Verstappen encore vainqueur au Canada

Au terme d’une course animée, Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix du Canada pour la 3e année consécutive en devançant Lando Norris et George Russell. Les deux Alpine ont terminé dans les points.

Comme une habitude. Pour la 3e année consécutive, Max Verstappen est sorti vainqueur, ce dimanche, d’un Grand Prix du Canada très animé sur le circuit Gilles-Villeneuve. Parti en 2e position sur une piste très détrempée, derrière George Russell, le triple champion du monde a su gérer les différents incidents de course et les deux interventions de la voiture de sécurité pour signer sa 6e victoire victoire de la saison (en 9 courses) en devançant Lando Norris et George Russell. Le Néerlandais a également repris ses bonnes habitudes après un Grand Prix de Monaco très compliqué il y a quinze jours et terminé à la 6e place.

60e victoire de Max Verstappen à Montréal





Le Néerlandais s'impose devant Norris et Russell #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/JY3Aw8hRHo — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 9, 2024

Avec ce 60e succès de sa carrière, le pilote Red Bull a repris ses distances au Championnat du monde avec désormais 56 points d’avance sur Charles Leclerc. D’autant que les Grands Prix se suivent mais ne ressemblent pas pour le pilote Ferrari. Vainqueur chez lui en principauté, le Monégasque a connu divers déboires au volant de sa monoplace et a été contraint à l’abandon. Tout comme son coéquipier Carlos Sainz après un accrochage avec Alex Albon une dizaine de tours plus tard. Un week-end canadien à oublier pour la Scuderia.

Et si Ferrari a été à la peine, Alpine a retrouvé le sourire après le mélodrame à Monaco causé par l’accrochage entre Esteban Ocon et Pierre Gasly. Sur l’Île Notre-Dame, l’écurie française a placé ses voitures dans les points pour décrocher son meilleur résultat de la saison avec Pierre Gasly, qui a terminé à la 9e place juste devant Esteban Ocon (10e). Des progrès à confirmer dans deux semaines à Barcelone pour le Grand Prix d'Espagne, où Max Verstappen visera à nouveau un 3e succès d'affilée.