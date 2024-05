Inde : six bébés morts dans l’incendie d’une maternité

Un hôpital pour enfants de New Delhi en Inde a été ravagé par un incendie, provoquant la mort de six bébés, a annoncé, ce dimanche 26 mai, la police de la capitale indienne.

Une situation «déchirante». La police de New Delhi en Inde, a annoncé ce dimanche que six bébés ont trouvé la mort dans un incendie qui a ravagé un hôpital pour enfants de la capitale indienne.

Une douzaine de nouveau-nés ont été extraits de l'hôpital durant le sinistre, mais six d'entre eux étaient déjà morts lorsqu'ils ont été pris en charge par des médecins, a indiqué un officier de police local, Surendra Choudhary.

Un septième bébé parmi les douze nouveau-nés extraits était décédé avant l'incendie, a-t-il en outre précisé.

Quatorze camions de pompiers mobilisés

«Des poursuites judiciaires sont engagées contre le propriétaire de l'hôpital», a précisé Surendra Choudhary, sans toutefois préciser la façon dont les enfants étaient morts.

Au total, l’incendie qui s’est déclaré samedi en fin de journée dans l'hôpital New Born Baby Care, à New Dehli, a mobilisé quatorze camions de pompiers. «Le feu s'est propagé trop rapidement en raison de l'explosion d'une bouteille d'oxygène», a déclaré le directeur des services des pompiers de la ville, Atul Garg, à l'agence de presse Press Trust of India (PTI).

Évoquant une situation «déchirante», le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a prévenu que «le responsable de cette négligence ne sera pas épargné». «Nous sommes tous solidaires avec ceux qui ont perdu leurs enfants innocents dans cet accident», a-t-il ajouté sur les réseaux sociaux.

Ce drame intervient alors que l'opinion publique indienne est déjà traumatisée par une autre affaire d'incendie mortel. Au moins 24 personnes ont ainsi été tuées, principalement des enfants, dans un autre incendie qui s'est déclenché samedi dans un parc d'attraction dans l'ouest de l'Inde.