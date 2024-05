La Chine, le Japon et la Corée du Sud s’accordent sur un renforcement de leur coopération trilatérale

Ce lundi, les dirigeants de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon se sont rencontrés à Séoul dans le cadre de leur premier sommet trilatéral depuis près de cinq ans, quelques heures après l'annonce de la Corée du Nord de son intention de lancer un nouveau satellite espion.

Une rencontre importante. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, le Premier ministre chinois Li Qiang et le Premier ministre japonais Fumio Kishida se sont entretenus ce lundi et ont notamment décidé de renforcer leur coopération trilatérale.

«Le système de coopération trilatérale devrait être renforcé. Nous avons décidé d'organiser régulièrement des sommets tripartites», a ainsi déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol lors d'un point de presse commun, à l’issue du sommet réunissant les trois dirigeants.

Au cours de cette rencontre, Séoul, Tokyo et Pékin ont également estimé que la dénucléarisation de la Corée du Nord et le maintien de la stabilité sur la péninsule coréenne est de leur «intérêt commun», comme l’a affirmé le Premier ministre japonais, Fumio Kishida.

«Une fois encore, il se confirme que la dénucléarisation de la Corée du Nord et la stabilité sur la péninsule coréenne participent de l'intérêt commun des trois pays», a-t-il plus précisément déclaré. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a quant à lui ajouté que la question était «une responsabilité et un intérêt partagé» par les trois parties.

Dans un communiqué, elles ont ainsi réitéré leurs «positions sur la paix et la stabilité dans la région, la dénucléarisation de la péninsule coréenne», affirmant vouloir «poursuivre les efforts positifs pour un règlement politique» de la question.