«Mettez-le en prison» : Stormy Daniels sort du silence après la condamnation de Donald Trump

Réagissant pour la première fois à la condamnation de Donald Trump au pénal, l'ancienne actrice X Stormy Daniels, dont le témoignage a joué un rôle clé, appelle à mettre l'ancien président «en prison».

Au coeur de l'affaire qui a valu à Donald Trump d'être jugé coupable de falsifications comptables au pénal, l'ancienne actrice de films X Stormy Daniels voudrait que la justice aille plus loin. «Mettez-le en prison», a-t-elle lancé samedi 1er juin, lors d'une interview accordée au journal britannique Daily Mirror.

Il s'agissait de sa première prise de parole depuis la décision du tribunal de New York à l'encontre de Donald Trump et Stormy Daniels n'a pas mâché ses mots : «Je crois qu'il devrait être condamné à de la prison et des travaux d'intérêt général pour les moins favorisés, ou servir de sac de boxe bénévole dans un refuge pour femmes», a-t-elle déclaré.

«Il faut trouver la punition qui correspond au délit, mais qui soit juste et affecte cette personne en particulier [...], qui sait ce que ça serait pour Trump», a développé l'ancienne actrice.

Agée de 45 ans, cette femme affirme avoir eu une relation sexuelle avec l'ancien président américain en 2006, ce qu'il nie. Elle a toutefois été payée 130.000 dollars juste avant l'élection présidentielle de 2016, dans le but de lui faire garder le silence à ce sujet.

Maquillé en frais juridique, ce versement est celui qui a conduit au verdict de culpabilité prononcé contre Donald Trump jeudi dernier par un jury new-yorkais. Il s'agit d'une condamnation historique : jamais un président américain n'avait été reconnu coupable au pénal jusqu'ici.

Un «rapport de force déséquilibré»

Le témoignage de Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, a évidemment été l'un des points d'orgue de l'affaire. Auprès du Daily Mirror, elle a expliqué que le processus avait été très «intimidant» pour elle, «avec les jurés qui vous regardent». «Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai tout le temps dit la vérité», a ajouté l'ancienne actrice de films pour adultes.

Sunday's front page: Stormy Daniels breaks silence on Donald Trump's guilty verdict and says: Lock him up#TomorrowsPapersTodayhttps://t.co/H79PEp2EAX pic.twitter.com/yjPhOp6H0z — The Mirror (@DailyMirror) June 1, 2024

D'après son récit lors de l'audience, sa relation sexuelle avec Donald Trump était consentie mais reposait malgré tout sur un «rapport de force déséquilibré». «Ce n'est pas fini pour moi [...] ce ne sera jamais fini pour moi», a-t-elle déclaré, Donald Trump a beau être déclaré coupable, «je dois toujours vivre avec cet héritage».

L'ancien président, qui continue de nier les faits, encourt jusqu'à quatre ans de prison ferme, possiblement assortis d'une amende. Le juge pourrait aussi prononcer une peine de prison avec sursis probatoire, voire des travaux d'intérêt général.

Au lendemain de sa condamnation, vendredi, Donald Trump a qualifié le procès de «très injuste», voire truqué, mais sans en apporter la moindre preuve. Il a promis de «faire appel de cette arnaque» une fois la peine prononcée le 11 juillet. Se déclarant «prisonnier politique», l'ex-président a par ailleurs ouvert une collecte de fonds quelques instants après l'annonce de sa culpabilité et a récolté plus de 50 millions de dollars en 24 heures.