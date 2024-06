Allemagne : un candidat de l'AfD attaqué au cutter à Mannheim, cinq jours après un attentat au couteau dans la même ville

Un membre du parti d'extrême droite allemand Alternative für Deutschland (AfD), candidat aux municipales, a été victime d’une attaque au cutter mardi soir à Mannheim. C’est dans cette même ville de l'ouest du pays qu’a eu lieu l’attentat au couteau la semaine dernière, qui a coûté la vie à un policier.

Un nouvel acte de violence a marqué la commune de Mannheim, dans l’ouest de l’Allemagne. Un membre de l’AfD, parti d’extrême droite allemand, candidat aux élections municipales de la ville, a été victime d’une attaque au cutter.

L’auteur présumé de cette agression est un homme âgé de 25 ans, a priori atteint de «troubles psychiatriques». L’individu avait été surpris par des membres de l’AfD en train de déchirer des affiches de campagne mardi soir. Une altercation a alors eu lieu, et le jeune homme a sorti un cutter et blessé l’un des membres du parti.

«Selon les premiers résultats de l'enquête, il n'y a pas de preuves concrètes que le suspect savait lors de son attaque que la victime était membre de l'AfD», a cependant indiqué la police allemande dans un communiqué.

Des troubles psychiatriques pointés

Le média allemand Bild indique que, la victime, Heinrich Koch, âgé de 62 ans, a été touché à l’oreille et au ventre. Ses jours ne sont pas en danger, et le suspect a quant à lui été arrêté par la police, sans opposer de résistance, et a été envoyé dans un hôpital psychiatrique.

C’est la deuxième fois en moins d’une semaine que la ville de Mannheim est le théâtre d’une scène de violence. Une attaque au couteau a eu lieu vendredi dernier, au cours de laquelle un individu a tué un policier et blessé cinq personnes lors d’un rassemblement anti-islam. Le parquet anti-terroriste allemand a annoncé ce lundi se saisir de l’enquête.