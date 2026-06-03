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Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe E avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, le Curaçao et l’Équateur

L'Allemagne est l'un des favoris de la compétition. L'Allemagne est l'un des favoris de la compétition. [PictureAlliance / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le groupe E de la Coupe du monde 2026 est composé de l’Allemagne, qui l’un des favoris de la compétition, de la Côte d’Ivoire, du Curaçao et l’Équateur.

Allemagne 🇩🇪

PosteJoueurClub
GardienOliver BaumannHoffenheim (Allemagne)
GardienManuel NeuerBayern Munich (Allemagne)
GardienAlexander NübelStuttgart (Allemagne)
DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund (Allemagne)
DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurJoshua KimmichBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurDavid RaumRB Leipzig (Allemagne)
DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid (Espagne)
DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund (Allemagne)
DéfenseurJonathan TahBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurMalick ThiawNewcastle (Angleterre)
MilieuNadiem AmiriMayence (Allemagne)
MilieuLeon GoretzkaBayern Munich (Allemagne)
MilieuPascal GrossBrighton (Angleterre)
MilieuLennart KarlBayern Munich (Allemagne)
MilieuFelix NmechaBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuAleksandar PavlovicBayern Munich (Allemagne)
MilieuAngelo StillerStuttgart (Allemagne)
AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund (Allemagne)
AttaquantKai HavertzArsenal (Angleterre)
AttaquantJamie LewelingStuttgart (Allemagne)
AttaquantJamal MusialaBayern Munich (Allemagne)
AttaquantLeroy SanéGalatasaray (Turquie)
AttaquantDeniz UndavStuttgart (Allemagne)
AttaquantFlorian WirtzLiverpool (Angleterre)
AttaquantNick WoltemadeNewcastle (Angleterre)

Côte d’Ivoire 🇨🇮

PosteJoueurClub
GardienYahia FofanaRizespor (Turquie)
GardienAlban LafontPanathinaïkos (Grèce)
GardienMohamed KonéCharleroi (Belgique)
DéfenseurEmmanuel AgbadouBesiktas (Turquie)
DéfenseurClément ApkaAuxerre (France)
DéfenseurOusmane DiomandéSporting Portugal (Portugal)
DéfenseurGuéla DouéStrasbourg (France)
DéfenseurGhislain KonanGil Vicente (Portugal)
DéfenseurOdilon KossonouAEL Larissa (Grèce)
DéfenseurEvan NdickaAS Rome (Italie)
DéfenseurWilfried SingoGalatasaray (Turquie)
MilieuSéko FofanaFC Porto (Portugal)
MilieuParfait GuiagonCharleroi (Belgique)
MilieuChrist OulaiTrabzonspor (Turquie)
MilieuFranck KessiéAl-Ahli (Arabie saoudite)
MilieuIbrahim SangaréNottingham Forrest (Angleterre)
MilieuJean-Michaël SériMaribor (Slovénie)
AttaquantSimon AdingraMonaco (France)
AttaquantAnge-Yoan BonnyInter Milan (Italie)
AttaquantAmad DialloManchester United (Angleterre)
AttaquantOumar DiakitéCercle Bruges (Belgique)
AttaquantYan DiomandéRB Leipzig (Allemagne)
AttaquantEvann GuessandCrystal Palace (Angleterre)
AttaquantNicolas PépéVillarreal (Espagne)
AttaquantBazoumana TouréHoffenheim (Allemagne)
AttaquantElye WahiNice (France)

Curaçao 🇨🇼

PosteJoueurClub
GardienEloy RoomMiami FC (Etats-Unis)
GardienTrevor DoornbushVVV Venlo (Pays-Bas)
GardienTyrick BodakTelstar (Pays-Bas)
DéfenseurRiechedly BazoerKonyaspor (Turquie)
DéfenseurJoshua BrenetKayserispor (Turquie)
DéfenseurRoshon van EijmaWaalwijk (Pays-Bas)
DéfenseurSherel FloranusPEC Zwolle (Pays-Bas)
DéfenseurDeveron FonvilleNEC Nimègue (Pays-Bas)
DéfenseurJuriën GaariAbha Club (Arabie saoudite)
DéfenseurArmando ObispoPSV Eindhoven (Pays-Bas)
DéfenseurShurandy SamboSparta Rotterdam (Pays-Bas)
MilieuJuninho BacunaTelstar (Pays-Bas)
MilieuLeandro BacunaIgdir (Turquie)
MilieuLivano ComenenciaFC Zurich (Suisse)
MilieuKevin FelidaDen Bosh (Pays-Bas)
MilieuAr'Jany MarthaRoterham (Angleterre)
MilieuTyrese NoslinTelstar (Pays-Bas)
MilieuGodfried RoemeratoeWaalwijk (Pays-Bas)
AttaquantJearl MargarithaBeveren (Belgique)
AttaquantJeremy AntoniseAE Kifisia (Grèce)
AttaquantTahith ChongSheffield United (Angleterre)
AttaquantKenji GorréMaccabi Haïfa (Israël)
AttaquantSontje HansenMiddlesbrough (Angleterre)
AttaquantGervane KastaneerTerengganu (Malaisie)
AttaquantBrandley KuwasTelstar (Pays-Bas)
AttaquantJürgen LocadiaMiami FC (Etats-Unis)

Equateur 🇪🇨

PosteJoueurClub
GardienHernan GalindezHuracan (Argentine)
GardienMoises RamirezKifisia (Grèce)
GardienGonzalo ValleLiga de Quito (Equateur)
DéfenseurPervis EstupinanAC Milan (Italie)
DéfenseurPiero HincapiéArsenal (Angleterre)
DéfenseurWillian PachoPSG (France)
DéfenseurJoel OrodnezClub Bruges (Belgique)
DéfenseurFélix TorresInternacional (Brésil)
DéfenseurJackson PorozoTijuana (Mexique)
DéfenseurAngelo PreciadoAtlético Mineiro (Brésil)
MilieuMoises CaicedoChelsea (Angleterre)
MilieuAlan FrancoAtlético Mineiro (Brésil)
MilieuAlan MindaAtlético Mineiro (Brésil)
MilieuPedro VitePumas (Mexique)
MilieuJeremy ArevaloStuttgart (Allemagne)
MilieuKendry PaezRiver Plate (Argentine)
MilieuJordy AlcivarIndependiente del Valle (Equateur)
MilieuNilson AnguloSunderland (Angleterre)
MilieuAnthony ValenciaRoyal Antwerp (Belgique)
MilieuJohn YeboahVenise (Italie)
MilieuDenil CastilloMidtjylland (Danemark)
MilieuGonzalo PlataFlamengo (Brésil)
AttaquantEnner ValenciaPachuca (Mexique)
AttaquantKevin RodriguezUnion Saint-Gilloise (Belgique)
AttaquantJordy CaicedoHuracan (Argentine)
AttaquantYaimar MedinaGenk (Belgique)
FootballCoupe du monde 2026AllemagneCôte d'IvoireCuraçaoEquateur

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