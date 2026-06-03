Coupe du monde 2026 : les sélections du groupe E avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, le Curaçao et l’Équateur

Le groupe E de la Coupe du monde 2026 est composé de l’Allemagne, qui l’un des favoris de la compétition, de la Côte d’Ivoire, du Curaçao et l’Équateur.
Allemagne 🇩🇪
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Oliver Baumann
|Hoffenheim (Allemagne)
|Gardien
|Manuel Neuer
|Bayern Munich (Allemagne)
|Gardien
|Alexander Nübel
|Stuttgart (Allemagne)
|Défenseur
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Défenseur
|Nathaniel Brown
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|Joshua Kimmich
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|David Raum
|RB Leipzig (Allemagne)
|Défenseur
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid (Espagne)
|Défenseur
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Défenseur
|Jonathan Tah
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Malick Thiaw
|Newcastle (Angleterre)
|Milieu
|Nadiem Amiri
|Mayence (Allemagne)
|Milieu
|Leon Goretzka
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Pascal Gross
|Brighton (Angleterre)
|Milieu
|Lennart Karl
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Aleksandar Pavlovic
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Angelo Stiller
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Maximilian Beier
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Attaquant
|Kai Havertz
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Jamie Leweling
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Jamal Musiala
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Leroy Sané
|Galatasaray (Turquie)
|Attaquant
|Deniz Undav
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Florian Wirtz
|Liverpool (Angleterre)
|Attaquant
|Nick Woltemade
|Newcastle (Angleterre)
Côte d’Ivoire 🇨🇮
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Yahia Fofana
|Rizespor (Turquie)
|Gardien
|Alban Lafont
|Panathinaïkos (Grèce)
|Gardien
|Mohamed Koné
|Charleroi (Belgique)
|Défenseur
|Emmanuel Agbadou
|Besiktas (Turquie)
|Défenseur
|Clément Apka
|Auxerre (France)
|Défenseur
|Ousmane Diomandé
|Sporting Portugal (Portugal)
|Défenseur
|Guéla Doué
|Strasbourg (France)
|Défenseur
|Ghislain Konan
|Gil Vicente (Portugal)
|Défenseur
|Odilon Kossonou
|AEL Larissa (Grèce)
|Défenseur
|Evan Ndicka
|AS Rome (Italie)
|Défenseur
|Wilfried Singo
|Galatasaray (Turquie)
|Milieu
|Séko Fofana
|FC Porto (Portugal)
|Milieu
|Parfait Guiagon
|Charleroi (Belgique)
|Milieu
|Christ Oulai
|Trabzonspor (Turquie)
|Milieu
|Franck Kessié
|Al-Ahli (Arabie saoudite)
|Milieu
|Ibrahim Sangaré
|Nottingham Forrest (Angleterre)
|Milieu
|Jean-Michaël Séri
|Maribor (Slovénie)
|Attaquant
|Simon Adingra
|Monaco (France)
|Attaquant
|Ange-Yoan Bonny
|Inter Milan (Italie)
|Attaquant
|Amad Diallo
|Manchester United (Angleterre)
|Attaquant
|Oumar Diakité
|Cercle Bruges (Belgique)
|Attaquant
|Yan Diomandé
|RB Leipzig (Allemagne)
|Attaquant
|Evann Guessand
|Crystal Palace (Angleterre)
|Attaquant
|Nicolas Pépé
|Villarreal (Espagne)
|Attaquant
|Bazoumana Touré
|Hoffenheim (Allemagne)
|Attaquant
|Elye Wahi
|Nice (France)
Curaçao 🇨🇼
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Eloy Room
|Miami FC (Etats-Unis)
|Gardien
|Trevor Doornbush
|VVV Venlo (Pays-Bas)
|Gardien
|Tyrick Bodak
|Telstar (Pays-Bas)
|Défenseur
|Riechedly Bazoer
|Konyaspor (Turquie)
|Défenseur
|Joshua Brenet
|Kayserispor (Turquie)
|Défenseur
|Roshon van Eijma
|Waalwijk (Pays-Bas)
|Défenseur
|Sherel Floranus
|PEC Zwolle (Pays-Bas)
|Défenseur
|Deveron Fonville
|NEC Nimègue (Pays-Bas)
|Défenseur
|Juriën Gaari
|Abha Club (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Armando Obispo
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Défenseur
|Shurandy Sambo
|Sparta Rotterdam (Pays-Bas)
|Milieu
|Juninho Bacuna
|Telstar (Pays-Bas)
|Milieu
|Leandro Bacuna
|Igdir (Turquie)
|Milieu
|Livano Comenencia
|FC Zurich (Suisse)
|Milieu
|Kevin Felida
|Den Bosh (Pays-Bas)
|Milieu
|Ar'Jany Martha
|Roterham (Angleterre)
|Milieu
|Tyrese Noslin
|Telstar (Pays-Bas)
|Milieu
|Godfried Roemeratoe
|Waalwijk (Pays-Bas)
|Attaquant
|Jearl Margaritha
|Beveren (Belgique)
|Attaquant
|Jeremy Antonise
|AE Kifisia (Grèce)
|Attaquant
|Tahith Chong
|Sheffield United (Angleterre)
|Attaquant
|Kenji Gorré
|Maccabi Haïfa (Israël)
|Attaquant
|Sontje Hansen
|Middlesbrough (Angleterre)
|Attaquant
|Gervane Kastaneer
|Terengganu (Malaisie)
|Attaquant
|Brandley Kuwas
|Telstar (Pays-Bas)
|Attaquant
|Jürgen Locadia
|Miami FC (Etats-Unis)
Equateur 🇪🇨
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Hernan Galindez
|Huracan (Argentine)
|Gardien
|Moises Ramirez
|Kifisia (Grèce)
|Gardien
|Gonzalo Valle
|Liga de Quito (Equateur)
|Défenseur
|Pervis Estupinan
|AC Milan (Italie)
|Défenseur
|Piero Hincapié
|Arsenal (Angleterre)
|Défenseur
|Willian Pacho
|PSG (France)
|Défenseur
|Joel Orodnez
|Club Bruges (Belgique)
|Défenseur
|Félix Torres
|Internacional (Brésil)
|Défenseur
|Jackson Porozo
|Tijuana (Mexique)
|Défenseur
|Angelo Preciado
|Atlético Mineiro (Brésil)
|Milieu
|Moises Caicedo
|Chelsea (Angleterre)
|Milieu
|Alan Franco
|Atlético Mineiro (Brésil)
|Milieu
|Alan Minda
|Atlético Mineiro (Brésil)
|Milieu
|Pedro Vite
|Pumas (Mexique)
|Milieu
|Jeremy Arevalo
|Stuttgart (Allemagne)
|Milieu
|Kendry Paez
|River Plate (Argentine)
|Milieu
|Jordy Alcivar
|Independiente del Valle (Equateur)
|Milieu
|Nilson Angulo
|Sunderland (Angleterre)
|Milieu
|Anthony Valencia
|Royal Antwerp (Belgique)
|Milieu
|John Yeboah
|Venise (Italie)
|Milieu
|Denil Castillo
|Midtjylland (Danemark)
|Milieu
|Gonzalo Plata
|Flamengo (Brésil)
|Attaquant
|Enner Valencia
|Pachuca (Mexique)
|Attaquant
|Kevin Rodriguez
|Union Saint-Gilloise (Belgique)
|Attaquant
|Jordy Caicedo
|Huracan (Argentine)
|Attaquant
|Yaimar Medina
|Genk (Belgique)