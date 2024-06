Miss IA : voici les 10 mannequins virtuels finalistes du concours international de beauté

Voilà un mois que le premier concours de beauté dédié à l’intelligence artificielle a commencé. C’est dans ce contexte que les Fanvue World AI Creator Awards ont dévoilé leur liste des 10 candidates encore en lice pour le tout premier prix «Miss AI».

Alors que l’intelligence artificielle s'intègre davantage au quotidien des internautes, et que de plus en plus d’images générées à travers ce procédé envahissent la toile, le concours World AI Creator Awards entend élire la toute première «Miss AI» du monde.

Depuis le mois d’avril, le jury départage ainsi les profils de différents avatars venus de tout le globe. Le but de cette initiative ? Mettre en lumière le talent des créateurs en intelligence artificielle. Les trois gagnantes se partageront la somme de 20.000 dollars.

Les Fanvue World AI Creator Awards ont annoncé leur liste de 10 finalistes, dont des mannequins générés au Bangladesh, au Portugal ou encore en Turquie. «Ce que j’adore à propos d’Eliza c’est que nous voyons vraiment sa personnalité ressortir à travers son contenu, elle paraît presque réelle et on s’identifie à elle», a commenté Sally-Ann Fawcett, l’un des membres du jury au sujet de la candidate Bangladaise.

Deux finalistes françaises

Zara Shatavari, pour l’Inde, Aiyana Rainbow pour la Roumanie, Asena Ilik et Seren Ay pour la Turquie, Olivia C pour le Portugal, Zara Shatavari pour l’Inde, Kenza Layli pour le Maroc ou encore Eliza Khan pour le Bangladesh se disputeront ainsi la couronne.

Lalina et Anne Kerdi, deux autres candidates venues de France tenteront aussi de remporter le titre. La seconde pourrait presque faire penser à l’actrice australienne Margot Robbie.

Alors que certaines candidates prônent la diversité, la perfection de leurs traits et de leurs courbes peuvent craindre une idéalisation des standards de beauté féminins. De son côté, Will Monange, cofondateur de Fanvue, défend son projet, assurant que ce concours «a permis de découvrir des créateurs dont aucun d'entre nous ne connaissait l'existence et qui ont une histoire passionnante, ainsi que des créateurs talentueux qui créent du contenu pour leurs fans». Selon ce dernier, ils seraient au nombre de 10.000 dans le monde.

Aliya Lou (Brésil)

Kenza Layli (Maroc)

Zara Shatavari (Inde)

Anne Kerdi (France)

Olivia C (Portugal)

Aiyana Rainbow (Roumanie)

Lalina (France)

Asena Ilik (Turquie)

Eliza Khan (Bangladesh)

Seren Ay (Turquie)