Quelles sont les 10 forces aériennes les plus puissantes du monde ?

Depuis une dizaine d'années, les états-majors du monde entier se sont lancés dans une course à l'armement, notamment pour renouveler leur force aérienne. Voici les dix pays qui possèdent le plus d'aéronefs militaires.

La puissance militaire d'un pays se mesure notamment par la taille de sa flotte d'aéronefs. Cette composante de l'armée est essentielle pour assurer des missions importantes : défense du territoire, projection de puissance (comme les opérations qu'a mené la France contre Daesh avec ses avions Rafale en 2015).

Les armées de l'air sont également chargées de la dissuasion nucléaire dans les neufs Etats qui possèdent cet armement (Chine, Corée du Nord, Etats-Unis, France, Inde, Israël, Pakistan, Royaume-Uni et Russie). Voici les dix pays qui possèdent les forces aériennes les plus puissantes, selon les chiffres de l'International Institute for Strategic Studies, compilés par Atlasocio.

L'Egypte

Avec 1.028 appareils, l'armée de l'air égyptienne possède la dixième flotte la plus importante du monde. Dans le détail, elle aligne près de 200 avions F-16 américains, une trentaine de MiG-29 russes et 75 vieux Mirage 5 français.

En 2015, le pays a entamé le renouvellement de ses aéronefs en commandant 24 Rafales, puis 30 autres en 2021. C'était le premier pays étranger à commander l'avion de chasse tricolore. L'Egypte opère également près de 300 hélicoptères de combat et de transport.

La France

Les forces aériennes françaises comptent près de 1.200 aéronefs dans leurs hangars, dont quelques-uns des plus modernes au monde. On peut citer plus d'une centaine de Rafale (un chiffre qui grimpera à 194 dans la décennie 2030, après la dernière commande passée par le ministère des armées) et environ 90 Mirage 2000, toute version confondue. En outre, la France en a envoyé à l'Ukraine.

Une nouvelle étape décisive est franchie avec la commande de 42 Rafale pour l'@Armee_de_lair !





C’est une excellente nouvelle pour notre souveraineté, notre sécurité et pour nos armées, qui bénéficieront de Rafale supplémentaires aux capacités opérationnelles modernisées. pic.twitter.com/i0FGaFxJcO — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) January 12, 2024

La France a également renouvelé sa flotte d'avions ravitailleurs, indispensables pour projeter ses avions de chasse sur de longues distances, en ayant remplacé ses antiques Boeing KC-135 (près de 60 ans de vol) par des Airbus A330-MRTT flambants neufs.

Outre une centaine d'hélicoptères multi rôles, l'armée de l'air et de l'espace possède également treize satellites militaires d'observation et de renseignement, outils indispensables pour mener à bien ses missions.

La Turquie

Membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) depuis le 18 février 1952, la Turquie est une alliée de longue date des Etats-Unis. Et la composition de sa flotte l'atteste. Elle compte près de 235 F-16, dont 79 vont être modernisés et 49 F-4E.

L'entreprise d'armement locale, Turkish Aerospaces Industries, développe également depuis plusieurs années un chasseur furtif de dernière génération, le TAI TF Kaan. Sa mise en service est prévue pour 2027 et constituera une montée en puissance significative de l'armée de l'air turque.

La Corée du Nord

La Force aérienne populaire de Corée possède, selon les estimations, près de 1.300 appareils, dont 564 avions de chasse. Seuls l'Inde, la Russie, la Chine et les Etats-Unis en possèdent plus. Mais ce chiffre est à relativiser pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les chasseurs nord-coréens, comme les Shenyang F-5, F-6 et F-7, fournis par la Chine entre les années 1950 et 1960, sont largement obsolètes.

Seuls les 56 MiG-23 et les 35 MiG-29 livrés par l'Union soviétique dans les années 1970 et 1980 pourraient rivaliser un temps contre les avions sud-coréens. Ensuite, il n'est pas certain que la Corée du Nord puisse les faire voler, faute de pièces détachées. Le pays est sous embargo depuis des décennies et peut difficilement s'en procurer. Enfin, le pays ne dispose pas d'avion-cargo ou ravitailleur, ce qui limite les possibilités d'engagement de ses chasseurs.

La Corée du Sud

Les Sud-coréens alignent 1.274 aéronefs, dont 538 avions de chasse, des chiffres quasi-similaires à ceux des Nord-coréens. Mais leur flotte est beaucoup plus moderne, grâce aux équipements fournis par leur allié américain. Les principales forces de la Corée du Sud sont constituées de 153 F-5, 118 F-16 et 38 F-35A, le chasseur dernière génération conçu aux Etats-Unis.

The South Korean KF-21 Boramae fighter jet (Prototype No.5) , developed by Korea Aerospace Industries (KAI), carried out its first aerial refueling test (REVO) using an Airbus KC-330 Cygnus multipurpose aerial refueling transport aircraft (19-004) this Tuesday 19 March.… pic.twitter.com/BiKhipA9Xx — FL360aero (@fl360aero) March 23, 2024

L'armée de l'air sud-coréenne aligne également 60 avions de chasse KAI FA-50 de conception locale et développe actuellement son propre chasseur furtif, le KAI KF-21. Elle compte également dans ses rangs 4 Airbus A330 MRTT ravitailleurs et peut compter, en soutien, sur le renseignement militaire américain.

Le Japon

Autre pays asiatique allié des Etats-Unis, le Japon. Il possède une force aérienne similaire à celle de la Corée du Sud et aligne plus de 150 avions de chasse F-15, 62 Mitsubishi F-2 (en réalité des F-16 construits sous licence avec quelques modifications) et une quarantaine de F-35A.

Les forces japonaises comptent également dans leur rang des avions de transports et de ravitaillement américains (notamment des dérivés de l'avion de ligne Boeing 767), ainsi qu'une soixantaine d'hélicoptères d'attaque et de transport, également de fabrication américaine.

L'Inde

Longtemps, la mission principale de la flotte aérienne indienne était la défense de son territoire. Mais depuis la montée en puissance de ses rivaux pakistanais et chinois, l'Inde a opéré un grand mouvement de modernisation de sa flotte depuis 2012.

The IAF recently participated in 'Ex Desert Knight', along with the Air Forces of France & UAE.#DiplomatsInFlightSuits.





Read more at https://t.co/bUNcbtQTRh@Armee_de_lair @modgovae pic.twitter.com/vB70vCFfIr — Indian Air Force (@IAF_MCC) January 24, 2024

Actuellement forte d'environ 2.500 aéronefs, l'armée indienne aligne plus de 250 Sukhoï Su-30 russes, 65 MiG-29 et 44 Mirage 2000 modernisés. Elle compte également 36 Rafale et 32 HAL Tejas de fabrication locale, dont 200 doivent entrer en service d'ici à la fin de la décennie 2030. Une flotte de combat complétée par plusieurs centaines d'avions de transport, dont 103 Antonov An-32.

La Russie

Pendant la Guerre Froide, la Russie soviétique était en compétition avec les Etats-Unis pour le titre de flotte aérienne la plus puissante du monde. Mais depuis l'éclatement de l'URSS en 1991, le pays a pris du retard face à son rival américain. Malgré tout, les forces russes peuvent s'appuyer sur une flotte immense d'environ 3.500 aéronefs. Les avions de chasse les plus représentés sont les Sukhoï Su-27 et ses dérivés (365 exemplaires), Su-24 (264 exemplaires) et les MiG 29/35 (240 exemplaires).

La Russie aligne également une flotte d'une centaine de bombardiers capables de porter l'arme nucléaire comme les Tupolev Tu-95, souvent coupables d'incursions dans l'espace aérien européen et américain. Sa composante dédiée au transport aérien n'est pas en reste avec plus de 100 Antonov An-26 et environ 130 Illiouchine Il-76.

NORAD called the interceptions routine, saying they had no relation to the NORAD operations involving the airborne objects over North America.



The intercepted Russian planes included a TU-95 Bear and SU-35 fighter aircraft: pic.twitter.com/UKMzIzDjzA — Mary McAuliffe (@mcauliffe_marym) February 14, 2023

Enfin, l'armée de l'air russe possède plus de 1.000 hélicoptères, hérités pour la plupart de l'Union soviétique. Mais tous ces chiffres sont à réviser quotidiennement. Selon le site de renseignement en sources ouvertes Oryx, la Russie aurait perdu 110 avions et 137 hélicoptères depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022.

La Chine

La Force aérienne chinoise est venu bousculer le duopole constitué autrefois par la Russie et les Etats-Unis. À tel point que la Chine aligne deux fois plus d'avions de chasse que les Russes (2.214 contre 1.186).

La plupart des aéronefs qui composent la flotte chinoise sont des appareils d'origine soviétique fabriqués sous licence en Chine. Les 387 Chengdu J-7 (dérivé du MiG-21), 315 Chengdu J-11 (dérivé du Soukhoï Su-27) et 243 Chengdu J-10 (inspiré du F-16 américain) composent l'essentiel des forces chinoises. Enfin, la Chine a lancé la production du Chengdu J-20, un chasseur furtif de dernière génération.

Les Etats-Unis

L'armée de l'air américaine est, de très loin, la force aérienne la plus puissante du monde. Avec plus de 13.000 aéronefs, sa flotte est plus vaste que celle de la Chine, la Russie, l'Inde et le Japon réunis.

Dans le détail, l'US Air Force aligne un nombre impressionnant d'avions de chasse avec 738 F-16, 377 F-15, dont plus d'une centaine dans leur version modernisée, et 234 F-35. Si cet avion ultra moderne connaît des déboires techniques, il reste un des chasseurs les plus avancés technologiquement.

‼️ Eight B-2 Spirit strategic bombers were involved at once on November 7 during the next "elephant walk" - the Ex Spirit Vigilance exercise at Whiteman Air Force Base #USA pic.twitter.com/ItInKRzILc — Maimunka News (@MaimunkaNews) November 30, 2022

Il faut ajouter à cela une flotte de bombardiers forte de 150 aéronefs, comme le B-2 Spirit en forme d'aile volante. Les Etats-Unis disposent également d'un peu moins de 500 ravitailleurs, et plus de 400 avions cargos, indispensables pour assurer les longs déploiements à l'étranger. Enfin, la United States Space Force opère plus de 140 satellites d'observation et d'espionnage.