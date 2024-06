Plus de 120 millions de personnes déplacées de force à la fin avril selon l’ONU, un record

L’organisation des Nations Unies (ONU) a dénoncé ce jeudi un nombre mondial record de 120 millions de déplacés de force à la fin avril. Un chiffre dramatique qui ne cesse d’augmenter.

«Un terrible réquisitoire sur l'état du monde». Dans son rapport annuel, le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) – programme de l’ONU – a souligné l’impact des guerres à Gaza, au Soudan et en Birmanie dans l’augmentation des cortèges de gens forcés de fuir leur lieu de résidence de puis plus d’un an. En effet, «la guerre reste le grand moteur de déplacements massifs», a expliqué le chef du HCR, Filippo Grandi, lors d'un point de presse ce jeudi à Genève.

This year, for the 12th consecutive year, the number of refugees and displaced people has grown: from 114 to 120 million.





Behind these numbers lie as many human tragedies, which only solidarity and concerted action can alleviate and solve.#GlobalTrends https://t.co/G8C02eV42d

