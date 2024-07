Présidentielle américaine : Michelle Obama est la démocrate la plus susceptible de l'emporter face à Donald Trump, selon un sondage

Un sondage Ipsos publié ce mardi montre que Michelle Obama serait la plus à même de battre Donald Trump dans le cadre de l'élection présidentielle américaine si Joe Biden devait laisser sa place à un autre candidat démocrate.

Outre-atlantique, des inquiétudes se font entendre après la performance jugée décevante de Joe Biden lors du premier débat présidentiel. Alors que sa capacité à briguer un nouveau mandat est remise en cause par certains, un sondage Ipsos publié mardi 3 juillet montre qu'en cas de retrait de sa part, la candidate démocrate la plus susceptible de l'emporter face à Donald Trump serait... Michelle Obama.

D'après cette enquête, menée auprès de 1.000 personnes, si le scrutin avait lieu aujourd'hui et opposait le candidat républicain à l'ex-première Dame, cette dernière l'emporterait avec 50% des suffrages contre 39% pour Donald Trump. Dans cette configuration, 3% des interrogés opteraient pour un autre candidat, 4% s'abstiendraient et 3% ne se prononceraient pas.

Michelle Obama fait donc mieux que Joe Biden puisque, dans le cadre de ce sondage, et si l'élection avait lieu dès à présent, le candidat démocrate serait à égalité avec Donald Trump : avec chacun 40% des voix de la part des électeurs inscrits. Sa vice-présidente, Kamala Harris, obtiendrait quant à elle 42% des votes face au candidat républicain (43%).

Parmi les autres membres du parti démocrate soumis à ce sondage, aucun ne fait mieux que Joe Biden. Pressenti parmi les potentiels remplaçants, le gouverneur de Californie Gavin Newsom obtiendrait par exemple 39% des voix, contre 42% pour Donald Trump.

Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, s'inclinerait également à 36% contre 41% tandis que celui du Kentucky, Andy Beshear, obtiendrait 36% des suffrages contre 40%. Enfin, Donald Trump l'emporterait avec 40% des suffrages face à J.B. Pritzker, gouverneur de l'Illinois (34%).

Sachant qu'aucun démocrate ne s'est pour l'heure déclaré candidat pour remplacer Joe Biden dans la course à la Maison Blanche, les résultats de ce sondage sont évidemment à prendre avec précaution. Plus encore en sachant que l'élection présidentielle américaine repose sur un scrutin indirect, ce qui signifie qu'être en tête des sondages ne garantit pas d'être élu. Les Américains désignent en effet les grands électeurs, qui eux-mêmes se chargent d'élire le président.

«Je peux faire ce boulot»

Pour la première fois ce mardi, un parlementaire démocrate, le Texan Lloyd Doggett, a demandé publiquement que Joe Biden jette l'éponge. «J'ai espoir qu'il prenne la décision difficile et douloureuse de se retirer. Je l'appelle respectueusement à le faire», a-t-il écrit.

Si les démocrates décident effectivement de changer de candidat pour l'élection présidentielle, ils devront le faire lors de leur convention prévue à Chicago en août. Cela reviendrait à remettre en jeu les voix de délégués récoltées par Joe Biden lors de la primaire ce qui, pour l'heure, semble peu probable.

Jusqu'ici, les poids lourds du parti continuent d'apporter leur soutien à Joe Biden et ce dernier a lui-même déclaré : «Je ne me représenterais pas si je ne croyais pas, de tout mon cœur et de toute mon âme, que je peux faire ce boulot».

Ce n'est pas la première fois que Michelle Obama est plebiscitée dans les sondages de l'élection présidentielle puisqu'elle caracolait déjà en tête en mars dernier. A l'époque, Paris match avait relayé les propos de la directrice de communication de son bureau, Crystal Carson, selon qui l'ex-première dame avait déjà exprimé «à plusieurs reprises au fil des ans» qu'elle ne se présenterait pas à la présidence.