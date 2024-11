Intelligence artificielle : une IA permet de piéger les escrocs au téléphone en utilisant une voix de grand-mère

Pour lutter contre les escroqueries téléphoniques, un opérateur britannique a développé une IA pour piéger les arnaqueurs. Pour cela, le modèle de l’entreprise utilise la voix et les réactions d’une grand-mère, permettant de garder les arnaqueurs au bout du fil le plus longtemps possible.

L’arroseur arrosé. Comment se sortir des griffes des arnaqueurs ? Surnommés des «brouteurs», ces escrocs font vivre un véritable enfer à leurs victimes, et principalement les personnes âgées. Pour ce faire, ils les appellent en se faisant passer pour quelqu’un d’autre dans le but de leur soutirer de l’argent.

Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, un opérateur téléphonique britannique a mis en place un modèle d’IA, nommé Daisy, permettant de garder les arnaqueurs au bout du fil le plus longtemps possible, les privant ainsi d’escroquer d’autres personnes. Afin de piéger au mieux les escrocs, le système utilise la voix et les réactions d’une grand-mère.

«Daisy est impossible à distinguer d’une personne réelle, et pousse les arnaqueurs à penser qu’ils ont trouvé une cible parfaite pour mieux les battre à leur propre jeu», a précisé Virgin Media O2, l’opérateur, dans un communiqué de presse, à l’occasion de la présentation de l’IA le 14 novembre dernier.

40 minutes au téléphone

Un véritable cauchemar pour les escrocs. L’opérateur britannique à l’origine de cette initiative a présenté Daisy dans une vidéo. Sur les images, l’IA semble se rapprocher au plus près de la réalité. Pour retenir au maximum l'arnaqueur, Daisy s’exprime très lentement, ne comprend pas toutes les consignes de l’escroc et peut même dévier de la conversation principale, en proposant notamment de montrer des photos de son chat.

De quoi agacer les escrocs. «Ça fait presqu’une heure !», s’énerve un escroc dans la vidéo de présentation, avant que Daisy ne lui réponde : «C’est vrai ? Comme le temps passe !» Mais, est-ce réellement efficace et les brouteurs tombent-ils vraiment dans le piège ? Selon Virgin Media O2, l’IA est capable de retenir près de quarante minutes au téléphone les arnaqueurs.

«Ruinez la journée d’un escroc !»

Concrètement, comment les escrocs peuvent-ils tomber sur le numéro de Daisy ? Pour cela, ce dernier a été inscrit dans les listes de numéros utilisées par les arnaqueurs. «Daisy combine plusieurs modèles d’IA qui travaillent ensemble pour écouter l’appelant et transcrire sa voix en texte. Les réponses appropriées sont ensuite générées à l’aide d’un grand modèle de langages», explique l’opérateur.

Par ailleurs, Virgin Media O2 a fait appel aux services d’Amy Hart, une célébrité de la téléréalité, pour participer à la pub. Lors de la présentation de l’IA, cette star, elle-même victime d'une escroquerie, invite la population à transmettre le numéros des «brouteurs» au 7726. Cela permet de renvoyer automatiquement l’appel vers Daisy.

Au Royaume-Uni comme en France, les arnaques sont de plus en plus nombreuses. Selon le ministère de l’Intérieur, sur le territoire, «les escroqueries sont en progression rapide, passant de 250.900 victimes en 2016 à 411.700 victimes en 2023, soit une hausse moyenne de +7,3 % par an». En attendant, le message envoyé par Virgin Media O2 est clair : «Ruinez la journée d’un escroc !»