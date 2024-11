Affaire P.Diddy : des notes manuscrites destinées à son équipe juridique retrouvées dans la cellule du rappeur après une perquisition

La cellule du rappeur américain P.Diddy a été perquisitionnée par les autorités fédérales. Des notes manuscrites destinées à son équipe juridique ont été retrouvées. Le producteur à succès, de son vrai nom, Sean Combs, est incarcéré depuis le 16 septembre dernier.

Un peu trop tard pour des notes. La cellule de Sean «Diddy» Combs aurait été perquisitionnée par les autorités américaines, qui y auraient retrouvé des notes rédigées à la main et destinées à son équipe juridique, en vue de son procès le 5 mai 2025, où il sera jugé pour trafic sexuel et viols.

une «stratégie de défense pour son procès à venir»

Selon des documents judiciaires obtenus par le média américain «TMZ», les procureurs sont en possession de documents protégés par le secret professionnel qui ont été saisis dans la cellule du rappeur en disgrâce, au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

L'avocat de la défense Marc Agnifilo a déclaré que les documents confidentiels comprenaient «des notes manuscrites de Diddy à son équipe juridique concernant les témoins de la défense et les stratégies de défense pour son procès à venir». «Cette perquisition et cette saisie constituent une violation des droits (constitutionnels, NDLR) de M.Combs», a déclaré Maître Agnifilo dans des documents consultés par le média «Billboard».

«La saisie ciblée du produit du travail et des documents privilégiés d'un détenu en attente de procès - créés en préparation du procès - est une conduite scandaleuse du gouvernement qui équivaut à une violation substantielle des droits de la défense», a ajouté l'avocat du producteur accusé de viols et de trafic sexuel.

Le rappeur accusé de vouloir faire chanter ses victimes depuis sa cellule

Les procureurs de l’État de New York, dans un dossier judiciaire déposé ce vendredi 15 novembre, y affirment que le rappeur Sean Combs a tenté, depuis sa cellule de prison, d'entrer en contact avec des victimes et témoins potentiels de l'affaire «Diddy», dans le but d'influencer l'opinion des jurés en vue de son procès qui débutera le 5 mai prochain, rapporte l'agence «Associated Press».

Les autorités américaines avaient rapidement décidé de placer le producteur américain sous surveillance renforcée, afin d'éloigner tout risque de suicide. Malgré ce dispositif, P.Diddy pouvaient néanmoins passer des coups de téléphone.

En plus des accusations de trafic sexuel, celui qui régnait en maître sur l'industrie musicale est poursuivi au civil par plus de 120 victimes - dont 25 étaient mineures au moment des faits présumés - qui l'accusent d'agressions sexuelles et de viols.