Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron juge la décision américaine d’autoriser des frappes «tout à fait bonne»

En parallèle du G20 qui se tient à Rio de Janeiro, Emmanuel Macron s'est exprimé sur le choix de Washington d’autoriser Kiev à utiliser des missiles à longue portée. Selon le président, ce dernier a été motivé par «un changement profond dans ce conflit».

Emmanuel Macron a jugé la décision américaine d’autoriser les frappes ukrainiennes en profondeur «tout à fait bonne» alors qu’il se trouve à Rio de Janeiro pour le sommet du G20. Cette déclaration intervient après que Washington a donné son feu vert pour que Kiev utilise des missiles à longue portée sur le territoire russe.

Cette approbation a provoqué dans la foulée la réaction de la Russie. «L’utilisation par Kiev de missiles de longue portée pour attaquer notre territoire signifierait la participation directe des Etats-Unis et de leurs satellites (…), ainsi qu’un changement radical dans l’essence et la nature même du conflit», a réagi la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. «La réponse de la Russie dans un tel cas sera appropriée et se fera sentir», a-t-elle poursuivi.

«Je comprends que la décision a été déclenchée aussi par un changement profond dans ce conflit qu’il ne faut pas sous-estimer, qui est l’engagement des troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie sur ce qui est le sol européen», a ainsi déclaré Emmanuel Macron devant des journalistes.

Le G20 soutient les «initiatives» pour la «paix»

«La seule puissance qui fait une escalade dans ce conflit aujourd’hui, c’est la Russie, en engageant à ses côtés la Corée du Nord, qui est, on le sait, une puissance très agressive qui est engagée sur un programme nucléaire avec des missiles de très longue portée. Donc c’est véritablement une rupture dans cette guerre qui a conduit à ce choix des Américains», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a par ailleurs estimé que la déclaration conjointe de ce sommet publiée lundi soir «aurait gagné à être plus explicite» sur le conflit en Ukraine et qu’elle «est en deçà de formules qu’on avait déjà pu obtenir».

Dans cette déclaration, les membres du groupe des plus grandes économies de la planète, dont fait partie la Russie, se sont dits favorables à «toute initiative constructive» visant à une «paix juste et durable» en Ukraine, sans condamner l'invasion russe.