Vente aux enchères : la célèbre banane scotchée au ruban adhésif de Maurizio Cattelan vendue 6,2 millions de dollars

Mise en vente mercredi 20 novembre au prix de 800.000 dollars par Sotheby’s (New York), l’œuvre «Comedian» signée de l’Italien Maurizio Cattelan a trouvé un acquéreur, pour 6,2 millions de dollars.

Ceci n’est pas un simple fruit. Ce mercredi 20 novembre, «Comedian», la banane scotchée au mur crée par l’artiste conceptuel Maurizio Cattelan, a été vendue aux enchères par la maison Sotheby’s, à New York. Et le prix final de la vente a suscité l’étonnement des observateurs.

Intitulée «Comedian», l'oeuvre a trouvé acquéreur pour 6,2 millions de dollars (5,9 millions d'euros). Un montant rapidement atteint, passant de 800.000 dollars (759.744 euros) à son prix de vente. Pour rappel, la banane était estimée entre 1 million et 1,5 million (949.681 et 1,4 millions d’euros).

Justin Sun, fondateur de la plate-forme de cryptomonnaies Tron, en serait l’acheteur, selon un communiqué de Sotheby's.

«Manger la banane»

«Ce n'est pas juste de l'art. Cela représente un phénomène culturel qui crée des ponts entre les mondes de l'art, les mèmes et la communauté des cryptomonnaies», a-t-il déclaré, ajoutant vouloir «manger la banane pour en faire une expérience artistique unique et honorer sa place à la fois dans l'histoire de l'art et de la culture populaire».

Elle avait déjà fait beaucoup parler en 2019 pour avoir été vendue à plus de 100.000 euros.

Twitter, Instagram, la couverture du New York Post, «Comedian» est sans conteste l’une des œuvres les plus controversées de Maurizio Cattelan. L’artiste Italien aurait souhaité rendre hommage au pop art à travers son œuvre qui «au départ devait être une sculpture en forme de banane». «Il emportait le fruit à chacun de ses voyages dans sa chambre d'hôtel pour trouver l'inspiration. Il a réalisé plusieurs essais : d'abord en résine, puis en bronze, et en bronze peint (avant de) finalement revenir à l'idée initiale d'une vraie banane».