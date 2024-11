Mort de Liam Payne : enfermé dans sa chambre d’hôtel, le chanteur aurait tenté de «s’échapper» par le balcon avant sa chute mortelle

Une semaine après les funérailles de Liam Payne, de nouvelles révélations liées à la mort du chanteur on fait surface. Le chanteur aurait été enfermé dans sa chambre d'hôtel et aurait tenté de «s'échapper» par le balcon.

Des révélations bouleversantes. Selon la source de TMZ ce lundi 25 novembre, l’hôtel serait responsable de la mort de Liam Payne. Une semaine après l’enterrement du chanteur de 31 ans, le média a révélé que ce dernier aurait tenté de «s’échapper» de sa chambre d’hôtel, car il ne supportait pas d’y être enfermé.

Selon un témoin, l’établissement CasaSur en Argentine «savait qu'il menaçait d'utiliser le balcon comme moyen de s'échapper». En effet, d’après les images de vidéo surveillance – sur lesquelles l’ancien membre des One Direction apparaît visage flouté -, ce dernier, énervé, a été transporté par trois employés de l'hôtel jusqu'à sa chambre, avant qu’il ne tombe mortellement de son balcon.

Selon le rapport de police, un appel aux urgences prouverait que le personnel savait que Liam Payne projetait de s'enfuir par la fenêtre. «Je ne sais pas si sa vie est en danger. Il est dans une chambre avec un balcon, mais nous avons un peu peur…», aurait indiqué la transcription de l’échange.

Atteindre le deuxième étage

Toujours selon TMZ, l’artiste britannique projetait d’atteindre le balcon de l'étage du dessous pour s’enfuir. Lorsque son corps a été retrouvé, un sac était attaché autour de son épaule.

Ce n’était en effet pas la première fois qu’un tel événement se produisait avec le chanteur. En septembre dernier, craignant que Liam Payne - qui louait une maison en Floride - soit sous l’influence de la drogue, son garde du corps avait décidé de le faire entrer dans sa chambre. Le jeune homme s'était alors échappé par le balcon, en utilisant un tuyau d'arrosage.

Liam Payne est mort le 16 octobre dernier. Son décès a bouleversé ses fans à travers le monde. Le parquet argentin a révélé qu'il avait consommé de l'alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant son décès. Trois personnes ont été inculpées pour lui avoir fourni des stupéfiants. Mercredi dernier, ses funérailles se sont tenues dans le sud de l'Angleterre en présence de sa famille, de ses amis et des anciens membres de One Direction.