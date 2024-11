Hannah Kobayashi : une photographe disparait dans des circonstances mystérieuses, son père est retrouvé mort après avoir voyagé pour tenter de la retrouver

Hannah Kobayashi, une Hawaïenne de 30 ans, a disparu le 8 novembre après avoir manqué une correspondance à Los Angeles lors d'un voyage pour New York. Onze jours plus tard, son père Ryan, qui la cherchait, a été retrouvé mort.

Hannah Kobayashi, une habitante d'Hawaï (États-Unis), âgée de 30 ans, a disparu le 8 novembre dernier après avoir manqué une correspondance à l'aéroport de Los Angeles (LAX) lors d'un voyage prévu à New York. Après avoir quitté Maui, elle n'est pas montée dans son avion prenant la direction de l'aéroport JFK. Hannah avait prévu de passer du temps avec une tante dans le nord de l'État de New York.

Les jours suivants, une «trace» d'elle a été repérée dans un centre commercial de Los Angeles, envoyant des paiements Venmo à deux personnes dont la famille ne reconnaît pas les noms. Le dimanche 10 novembre, une vidéo a été publiée sur YouTube montrant Hannah au LeBron XXII Trial Experience, un événement organisé dans la boutique Nike du même centre commercial.

Les autorités ont diffusé une alerte

Ses derniers messages à un ami ont évoqué des inquiétudes liées à une usurpation d'identité et des fonds volés, ajoutant un mystère à sa disparition. Les autorités ont diffusé une alerte, et sa famille a continué de chercher des indices. Treize jours plus tard, le père d'Hannah, Ryan Kobayashi, a été retrouvé mort à Los Angeles.

«Après avoir cherché sans relâche dans tout Los Angeles pendant 13 jours, le père d'Hannah, Ryan Kobayashi, s'est tragiquement suicidé. Cette perte a aggravé considérablement les souffrances de la famille», a déclaré la famille dans un communiqué

Ce dernier avait entrepris des recherches pendant près de deux semaines. Sa mort, survenue à proximité de l'aéroport, a été qualifiée par la famille de tragédie provoquée par un «cœur brisé».

Ryan espérait se réconcilier avec sa fille, avec qui il avait eu peu de contact ces dernières années. Face à cette double épreuve, la famille Kobayashi a émis le souhait de poursuivre les recherches.

Les membres de la famille ont appelé à la solidarité pour retrouver Hannah, affirmant qu'ils gardent l'espoir de la ramener à la maison. Une page GoFundMe a été mise en place pour soutenir la mère de la jeune femme afin de l'aider dans cette période de deuil.