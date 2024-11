«Attaque à la bombe», «message à thématique propalestinienne»… La future équipe de Donald Trump victime de menaces, Joe Biden lui apporte son soutien

Plusieurs membres de la future administration de Donald Trump ont été victimes de menaces, dont de nombreuses alertes à la bombe, a déclaré mercredi le FBI. Une situation déplorée par Joe Biden.

Le FBI a indiqué que plusieurs membres de la future administration de Donald Trump avaient été victimes de menaces. En effet, la police fédérale américaine a confirmé avoir «connaissance de nombreuses alertes à la bombe et de faits de swatting visant des personnes amenées à rejoindre la prochaine équipe gouvernementale».

Pour rappel, le «swatting» est une pratique qui consiste à provoquer des descentes de police chez les victimes en prétextant qu'un crime s'y déroule. La porte-parole du président élu Karoline Leavitt a dénoncé des attaques «anti-américaines».

L'ancien parlementaire Lee Zeldin, choisi par Donald Trump pour prendre la tête de l'Agence de protection de l'environnement, a dit avoir été visé mercredi avec sa famille par «une menace à la bombe» accompagnée d'un «message à thématique propalestinienne».

«Ni ma famille ni moi n'étions à notre domicile à ce moment-là et nous sommes en sécurité», a-t-il ajouté sur X.

A pipe bomb threat targeting me and my family at our home today was sent in with a pro-Palestinian themed message. My family and I were not home at the time and are safe. We are working with law enforcement to learn more as this situation develops. We are thankful for the swift…

— Lee Zeldin (@leezeldin) November 27, 2024