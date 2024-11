États-Unis : Donald Trump nomme Charles Kushner, le père de son gendre, ambassadeur des États-Unis en France

Donald Trump a annoncé la nommination de Charles Kushner, le père de son gendre et ancien conseiller du président élu Jared Kushner, comme ambassadeur des États-Unis en France.

Une décision qui va faire parler. Alors que Donald Trump a confirmé que ses premières mesures économiques après son investiture en janvier seront d’augmenter les droits de douane sur les produits venant de Chine mais aussi du Canada et du Mexique, le 47e président des États-Unis a pris une importante décision ce samedi 30 novembre.

En effet, ce dernier a jeté son dévolu sur Charles Kushner, le père de son gendre et ancien conseiller du président élu Jared Kushner, comme ambassadeur des États-Unis en France.

Un «chef d’entreprise génial»

Ce «chef d’entreprise génial» dans l’immobilier sera envoyé à Paris pour «renforcer le partenariat entre les États-Unis et la France, notre plus ancien allié et l’un de nos plus solides», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Charles Kushner a passé un an dans une prison fédérale pour des malversations fiscales et avait été gracié par Donald Trump vers la fin de son mandat à la Maison Blanche.