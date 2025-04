Des dizaines de milliers de fidèles affluent mercredi à la basilique Saint-Pierre pour se recueillir devant la dépouille du pape François, transférée en grande pompe dans la matinée sous les ors du majestueux édifice.

Une longue file d'attente serpente sur la place entourée de la célèbre colonnade du Bernin, autour de laquelle les accès au Vatican et dans les rues adjacentes sont filtrés.

Vincenza Nocilla, une infirmière retraitée de 67 ans, s'est levée à 04H00 du matin et a fait 150 km pour être parmi les premières à voir le cercueil du pape.

"C'était vraiment émouvant", a-t-elle confié à l'AFP après être sortie de la basilique. La longue attente pour voir de près celui qu'elle décrit comme "un bon pape", dont la mort l'a profondément attristée, en valait la peine, même si "on ne vous laisse pas rester longtemps, on passe, on dit un rapide au revoir et on s'en va."