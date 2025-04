Shoah : plus de 120.000 rescapés sont encore en vie en Israël, selon un rapport

Un organisme officiel israélien a annoncé ce mercredi que 120.507 rescapés de la Shoah vivent encore en Israël, soit une chute de près de 10% en un an. Selon le rapport, 61% des rescapés encore en vie sont des femmes.

À la veille de la journée de commémorations du souvenir de la Shoah, un rapport de l’Autorité des droits pour les rescapés, adressé au parlement israélien, a publié les chiffres des derniers survivants de l'Holocauste. En avril 2024, il y avait en Israël 133.362 rescapés des persécutions juives sous le nazisme entre 1933 à 1945. Ils sont désormais 120.507, selon le rapport.

Le rapport publié mercredi divise cette population en trois groupes. Le premier est constitué de 40.756 rescapés des camps et ghettos mais aussi des personnes qui ont dû se cacher pour échapper à la mort. Le second groupe est celui des personnes ayant fui avant l'arrivée des nazis, essentiellement de l'ex-URSS, soit 43.114 personnes. Enfin, le dernier groupe de 36.637 personnes est celui des victimes d'antisémitisme durant cette période, principalement au Maroc et en Algérie, sous l'autorité du régime de Vichy.

Au sein du dernier groupe figurent aussi 13.254 personnes qui vivaient à Bagdad lors du Farhoud en juin 1941, un pogrom qui a fait environ 200 morts. Il inclut également 125 Israéliens ayant combattu pendant la guerre dans des armées des pays Alliés. Selon le rapport, 61% des rescapés encore en vie sont des femmes et 39% des hommes. Quelque 37% d'entre eux sont nés dans l'ex-URSS, 17% au Maroc et 11% en Irak.

Isaac Herzog sur le site d'Auschwitz-Birkenau ce jeudi

Le président israélien Isaac Herzog doit se rendre jeudi en Pologne pour participer à la marche annuelle en mémoire de la Shoah, la Marche des Vivants, sur le site de l'ancien camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, dans le sud-ouest du pays. Plusieurs otages libérés, ou des proches d'otages encore détenus dans Gaza et des proches de victimes de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 participeront à cette marche.

Chaque année, l'Etat d'Israël marque le souvenir des six millions de victimes juives du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prendra la parole mercredi soir lors d'une cérémonie à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Le pays se figera jeudi matin pendant deux minutes quand des sirènes funèbres retentiront comme chaque année.