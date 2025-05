Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky «ne croit pas» que la Russie respectera le cessez-le-feu

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce dimanche qu'il ne «croyait pas» que la Russie respecterait une trêve de trois jours proposée par Vladimir Poutine afin de célébrer les commémorations de la Seconde Guerre mondiale à Moscou.

Une trêve d'un «cynisme absolu» selon Volodymyr Zelensky. Ce dimanche, le président ukrainien, en visite pour une durée de deux jours à Prague, en République tchèque, a déclaré qu'il ne «croyait pas» que la Russie respecterait une trêve de trois jours à venir pour coïncider avec les célébrations de la Journée de la victoire de Moscou.

«Ce n'est pas le premier défi, ni les premières promesses faites par la Russie de cessez-le-feu... Nous savons à qui nous avons affaire, nous ne les croyons pas», a souligné Volodymyr Zelensky en conférence de presse conjointe avec le président tchèque Petr Pavel.

All night long, emergency crews in Kyiv were battling fires in apartment buildings and cars after Russian drone strikes on residential neighborhoods. Unfortunately, there are injured children and adults. Everyone has received the necessary assistance. In Cherkasy, an ordinary… pic.twitter.com/DpwLUaepmC

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2025