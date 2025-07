Sahara occidental : après la France et le Royaume-Uni, le Portugal prend position pour le Maroc au détriment de l'Algérie

Le Portugal a apporté ce mardi son soutien au projet d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental au détriment de l'Algérie qui convoite ce territoire depuis plusieurs décennies.

Après la France et le Royaume-Uni, le Portugal se range lui aussi du côté du Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Ce mardi, le pays a décrit la proposition d'autonomie sous souveraineté marocaine comme «la base la plus sérieuse, crédible et constructive pour parvenir à une solution».

A l'issue d'une rencontre avec son homologue marocain Nasser Bourita à Lisbonne, le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a toutefois précisé que «toute solution devra toujours (...) se faire sous l'égide des Nations unies».

Depuis cinquante ans, le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, se disputent le Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est aujourd'hui en majeure partie contrôlée par Rabat mais considérée par les Nations unies comme un territoire non autonome.

Un cessez-le-feu brisé

En 1991 un cessez-le-feu avait été conclu et devait mener à un référendum d'autodétermination qui n'a finalement jamais eu lieu. Le cessez-le-feu avait volé en éclats à la mi-novembre 2020 après le déploiement de troupes marocaines à l'extrême sud du territoire pour déloger des indépendantistes qui bloquaient l'unique route vers la Mauritanie, selon eux illégale car inexistante en 1991.

Depuis, les Nations unies appellent régulièrement au dialogue et à la reprise des négociations pour parvenir à une solution politique durable, mais le sujet est très sensible.

Il a notamment participé à fragiliser les relations entre Paris et Alger, lorsque Emmanuel Macron a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain en juillet 2024. La presse algérienne l'avait alors accusé de provoquer «une profonde crise» entre la France et l'Algérie dont les relations ne cessent de se détériorer depuis.

Un «nouvel élan» diplomatique

Le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, a apporté son soutien au plan en juin dernier. En réaction, l'Algérie avait dit regretter ce choix, assurant que «ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les Envoyés onusiens qui se sont succédé».

La souveraineté marocaine sur le Sahara occidentale est aussi soutenue par les Etats-Unis, l'Allemagne ou encore l'Espagne. En avril, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a réaffirmé le soutien de Donald Trump à la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, tout en insistant dans le même temps sur «une autonomie réelle» et une «solution mutuellement acceptable» que les Etats-Unis sont prêts à «faciliter de façon active».

Peu après, l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a appelé à profiter de ce «nouvel élan» diplomatique autour du territoire pour faire avancer le dossier avant son 50e anniversaire en novembre. Il a dit espéré que cette «attention renouvelée» puisse mener à une «désescalade régionale».