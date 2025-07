Tsunami dans le Pacifique : ces chirurgiens russes continuent d'opérer durant le séisme, presque comme si de rien n'était (vidéo)

Des chirurgiens russes étaient en pleine opération au moment où le séisme s'est fait ressentir, ce mercredi 30 juillet. Ils sont restés près de leur patient et ont poursuivi l'intervention.

Imperturbables. Alors que la terre tremblait en Russie ce mercredi 30 juillet, sous l'effet d'un séisme de magnitude 8,8, des chirurgiens en pleine opération ont maintenu tant bien que mal leur patient sur la table afin de continuer leur travail.

Relayées par plusieurs médias américains, les images de vidéosurveillance de l'hôpital de Ptropavlovsk-Kamchatski montrent ces médecins rassemblés autour d'une table d'opération violemment secouée par le tremblement de terre.

Tous font barrage de leur corps pour s'assurer qu'elle ne tombe pas et l'un des professionnels de santé se retrouve même a demi-allongé sur le patient, afin de le protéger. Aucun d'entre eux ne fait mine de s'écarter ou de quitter la pièce.

Doctors in Russia continued surgery on a patient despite a powerful magnitude 8.8 earthquake striking, the region's health minister said on his Telegram channel.



More on the earthquake and the resulting tsunami warnings: https://t.co/ZwF8vaaLz2pic.twitter.com/034aVGqA26

— ABC News (@ABC) July 30, 2025