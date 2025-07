Tsunami dans le Pacifique : les images terrifiantes du séisme de magnitude 8,8 qui a frappé la Russie (vidéos)

Dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 juillet, aux alentours de 1h25 heure française, un séisme de magnitude 8,8 a frappé au large de la péninsule russe du Kamtchatka, provoquant des tsunamis en Russie et au Japon. Des vidéos du phénomène ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Des images qui font froid dans le dos. Plusieurs pays du Pacifique ont émis des alertes au tsunami à la suite d’un séisme de magnitude 8,8 sur l’échelle de Richter. Ce dernier est survenu au large de la péninsule russe du Kamtchatka, mercredi 30 juillet, à 11h25 heure locale, soit dans la nuit de mardi à mercredi vers 1h25 en France.

Les images du phénomène ont été publiées sur les réseaux sociaux, et ont été relayées par la chaîne russe Russia Today (RT). Sur celles-ci, on peut observer les murs d'une maison trembler. Sur une autre vidéo, on peut également constater que la façade d’un immeuble s’est effondrée à la suite de ce violet séisme.

D’autres séquences montrent également l’ampleur du phénomène. Sur les images, tournées dans ce qui semble être un aéroport ou une gare, les voyageurs se sont dépêchés de quitter les lieux.

On remarque aussi les bruits effrayants engendrés par la chute des morceaux de la toiture. Des dégâts ont été constatés dans des supermarchés, où des bouteilles de vin se sont retrouvées au sol.

💥Massive 8.7 Earthquake Strikes Kamchatka, 🇷🇺 In The Asia-Pacific - Japan, US & Canada Also Affected



Selon l'institut géophysique américain (USGS), le séisme de magnitude 8,8 sur l'échelle du moment est survenu à 20,7 km de profondeur, à 126 km au large de Petropavlovsk-Kamtchatsky, capitale de cette région de l'Extrême-Orient russe.

Cette magnitude est la plus forte enregistrée au Kamtchatka depuis le 5 novembre 1952, quand un séisme de magnitude 9 survenu pratiquement au même endroit avait déclenché des tsunamis dévastateurs dans tout l'océan Pacifique.

Le service sismologique du Kamtchatka a prévenu que des répliques de jusqu'à 7,5 sont attendues.